"Это любовь, скачут пружинки": Анна Плетнева перепела песню о мастурбации

В 2002 году клип на песню «Простые движения» стал очередным скандалом в истории популярной группы. В кадре запечатлено лицо Юлии Волковой, которая в одиночестве снимала себя в ванной гостиничного номера, пока занималась мастурбацией.

На презентацию клипа в Москве в том числе были приглашены депутаты Борис Надеждин, Андрей, Вульф, Виктор Черепков и Алексей Митрофанов, который до этого выступил в Госдуме за запрет лесбиянства на законодательном уровне.