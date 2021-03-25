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"Это любовь, скачут пружинки": Анна Плетнева перепела песню о мастурбации

Солистка "Винтажа" записала свою версию хита группы t.A.T.u. "Простые движения"

Фото: Instagram, скриншот с клипа "Просты движения"

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетневаа выложила в сторис личного Instagram отрывки записи нового трека, над которым сегодня работала в студии.

В строчках и манере исполнения узнается хит 2002 года группы t.A.T.u. – «Простые движения». Напомним, что Анна Плетнева стала одной из 25 участников концерта-трибьюта в честь 20-летия первого альбому всемирно известной российской группы «200 по встречной».

В 2002 году клип на песню «Простые движения» стал очередным скандалом в истории популярной группы. В кадре запечатлено лицо Юлии Волковой, которая в одиночестве снимала себя в ванной гостиничного номера, пока занималась мастурбацией.

На презентацию клипа в Москве в том числе были приглашены депутаты Борис Надеждин, Андрей, Вульф, Виктор Черепков и Алексей Митрофанов, который до этого выступил в Госдуме за запрет лесбиянства на законодательном уровне.

t.A.T.u. - Простые движения (Official Music Video) 4K

Трибьют-концерт в честь 20-летия альбома «200 по встречной» состоится 20 ноября в Москве. Кроме Анны Плетневой на нем можно будет услышать песни группы t.A.T.u. из уст Монеточки, Дани Милохина, Дмитрия Маликова, Cream Soda, Манижи и многих других. Участие самих солисток дуэта до сих пор остается под вопросом.

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