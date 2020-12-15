"Плачу на техно" и "Покинула чат": в топ-10 хитов года вошли 7 песен на русском

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал десятку самых популярных хитов в 2020 году. Институт музыкальных инициатив отмечает, что семь из десяти треков в списке — русскоязычные, а в тройке англоязычных треков один принадлежит российскому проекту, несостоявшимся участникам «Евровидения» Little Big (песня «UNO»).

Среди фаворитов этого года Artik & Asti с песней «Девочка, танцуй», добравшаяся даже до первых кнопок федерального телевидения песня Cream Soda «Плачу на техно», группа Dabro с треком «Юность», Тайпан и Agunda с хитом «Луна не знает пути», законодательница поп-трендов прошлого года Zivert c треком «ЯТЛ».

Певица Клава Кока смогла попасть в топ-10 дважды: с хитом «Покинула чат» и с треком «Краш», который записала в дуэте с молодым поп-исполнителем Niletto.

Из забугорных артистов в списке фаворитов «Яндекс.Музыка» The Weeknd c треком «Blinding Lights» и коллектив twocolors с песней «Lovefool».

Другие стриминговые платформы подвели итоги раньше. Чаще всего в подборках самых популярных исполнителей 2020 года у Spotify, AppleMusic и «ВКонтакте» встречаются рэперы Моргенштерн, Элджей, 18-летняя обладательница «Грэмми» Билли Айлиш, а в топ-5 групп Spotify в России даже умудрилась попасть группа «Король и шут», расположившись следом за BTS и Blackpink.

Число прослушиваний учитывали за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020-го.