"Ноги – секс": Клава Кока взбудоражила поклонников тизером нового клипа

Известная российская певица и телеведущая Клава Кока опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram серию снимков, которую решила приурочить к скорому выходу своего нового клипа на песню «Я сошла с ума». Эффект от этой публикации, возможно, и не произвел эффект от разорвавшейся бомбы, однако определенный фурор ему приписать можно, и дело не только в кавере на хит некогда популярной группы «ТаТу», но и в самих снимках. Многие фанаты артистки, к примеру, до сих пор продолжают писать в комментариях комплименты, заявляя, что ноги исполнительницы сводят их с ума.

На самих снимках Клава Кока предстала перед публикой в элегантном белом обтягивающем платье, принимая самые разнообразные позы под свет проектора, который выводил на стену главную фразу грядущего клипа. «Я сошла с ума. Клип выходит уже завтра», – написала артистка, добавив, что официальный тизер к новому видео уже опубликован на ее YouTube-канале.

В комментариях к этому посту многие сразу же отметили, что высоко оценили новую интерпретацию знаменитой песни и с нетерпением ожидают премьеры клипа. Однако большая часть публики начала сходить с ума именно по новому образу артистки, особенно отмечая ее обворожительные и соблазнительные ноги.

«Ноги – секс», «Эти ноги просто сводят с ума», «Отдай мне свои ноги», «Фотки огненные», «Ах, эти ноги», «Какая же ты нереальная», «Красотка, как всегда», «Отвал башки», – пишут восторженные подписчики исполнительницы.