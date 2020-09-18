"Ходячий секс": горячая Клава Кока в купальнике свела поклонников с ума

Известная российская телеведущая, певица и блогер Клава Кока входит в число знаменитостей, которые не стесняются демонстрировать свою сексуальность. На страничке артистки в социальной сети Instagram регулярно появляются снимки в откровенных образах, которые сводят публику с ума.

В этот раз исполнительница пошла еще дальше, совместив в одном фото все, что, как правило, вызывает у поклонников целую бурю эмоций: море, солнце, соблазнительный образ и водный байк. Неудивительно, что в комментариях к этому посту начался настоящий поток лестных сообщений и недвусмысленные намеки на то, что девушка на снимке будет сниться некоторым из пользователей еще не одну ночь.

«Клавдия Вадимовна, Вы просто ходячий секс», «Вау, как горячо», «Сексуальна, как всегда», – пишут восторженные пользователи.

А в числе наиболее часто встречающихся комментариев были сообщения от девушек, которые настолько впечатлились увиденным, что даже задумались о смене ориентации. «Я сейчас сменю ориентацию», «Прощай моя ориентация», «Ориентация вышла из чата», – пишут поклонницы.