"Вылитая рыбка Дори": "посиневшая" Клава Кока удивила поклонников

Известная российская певица, телеведущая и блогер Клава Кока довольно часто эпатирует публику яркими и оригинальными образами. В этот раз артистка решилась на новые радикальные перемены в имидже и сменила прическу, вернее, ее цвет. Как оказалось, многие поклонники были шокированы новым образом исполнительницы, хотя в большинстве своем признались, что этот шок носит положительный характер.

На страничке Клавы Коки в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой блогер прикрепила соответствующее фото. На этом снимке она предстала перед публикой с ярко синими волосами.

«Захотелось перемен», — написала телеведущая и попросила подписчиков высказаться о том, нравится ли им ее новая внешность.

В комментариях Кока услышала в свой адрес в основном положительные отзывы, хотя многие признались, что испытывают шок от неожиданно «посиневшей» знаменитости.

«Шок. Но вам идет», «Вылитая рыбка Дори», «Теперь как русалочка», «Очень круто», «Неожиданно», «Невероятная», «Шокирующая красота», «Непривычно, но круто», — пишут подписчики.