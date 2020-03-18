"Пухляш" остался без победы: "Евровидение" отменили по самому жесткому варианту

В 2020 году конкурс «Евровидение» впервые в своей истории не будет проведен.

То, что конкурс «Евровидение» нереально провести в мае в Роттердаме в прежнем формате, было очевидно. У Европейского вещательного союза (ЕВС), в отличие от многих других культурных институций, было несколько вариантов развития событий: без зрителей, в формате телемоста (конкурс все-таки телевизионный) и, наконец, перенести всё, например, на осень. В ЕВС заверили, что рассматривали разные варианты, но в итоге сошлись на полной отмене конкурса 2020 года. Решение беспрецедентное в истории «Евровидения», но в контексте отмены всех массовых мероприятий в Европе, вполне ожидаемое.

Перенос признан нецелесообразным в том числе и потому, что у следующей страны-хозяйки будет слишком мало времени на подготовку.

Российский «Первый канал», который выбрал для участия в «Евровидении» питерскую группу Little Big, отреагировал на отмену конкурса репликой гендиректора Константина Эрнста, который счел… россиян победителем «Евровидения» «по результатам просмотров на официальном YouTube». Клипом Little Big действительно интересовались гораздо больше, чем роликами остальных конкурсантов, при том что свою песню Россия представила последней. На этот момент число просмотров клипа Uno перевалило за 33 млн, а особенно пользователям полюбился низкорослый танцор, которого окрестили «Пухляш». Пухляш должен был ехать на конкурс вместе с группой.

Остальные страны-участники вряд ли согласятся с вердиктом Эрнста. У букмекеров положение российского участника после появления песни почти не поменялось: 4-5 место. Правда, к этому моменту уже мало кто делал ставки: вероятность отмены или переноса «Евровидения» была близкой к 100%.

С будущим конкурсом 2021 года пока неопределенность. ЕВС склоняется к варианту допустить на него победителей национальных отборочных туров этого года (в России отборочный тур не проводился, «Первый канал» сам выбрал участника). Однако песни они должны записать другие. Согласно регламенту «Евровидения», песня не должна находиться в репертуаре артиста, ее следует написать специально для конкурса.

У России уже есть опыт, когда между выбором участника и его выступлением прошло больше года. На «Евровидении» в Киеве должна была выступать Юлия Самойлова на инвалидной коляске, однако украинская сторона отказалась пропускать ее на свою территорию, посчитав, что певица ездила в Крым после 2014 года. Тогда «Первый канал» объявил о том, что участником следующего «Евровидения» в Португалии останется Самойлова. Песню Юлии написали другую, однако, набрав в полуфинале всего 65 баллов, в финал она не прошла.