"Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса

Музыкальный конкурс «Евровидение» отменен из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия, которые сочли, что в условиях принятых карантинных мер провести его не удастся.

Напомним, что «Евровидение» планировалось проводить с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды.

«Первый канал» выдвинул на него российскую молодежную группу Little Big, которая уже успела представить песню для конкурса в жанре пародии на эпоху диско:

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF