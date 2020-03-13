Little Big на Евровидении: песня Uno не огонь, но Россия в фаворитах

Российский участник конкурса Евровидение – группа Little Big – последним представил свою песню. Если по поводу участия самой группы мнения были единодушные (это то, что нужно), то по поводу песни Uno оценки разошлись.

Uno не привяжется моментом

«Первый канал» предоставил возможность Little Big как независимой коллаборации сделать песню самостоятельно в своем стиле, который прекрасно подходит для конкурса. Группа с задачей в целом справилась и даже попыталась создать нечто вроде пародии на евровидийный формат, каким он был в эпоху диско. Но выше головы не прыгнула.

Little Big – команда, известная в России и в Европе по ультрамодным ритмам, царствующим в пятничных барах, где драйв распирает посетителей, а алкоголь льется рекой. В англо- и испаноязычной песне Uno уровень этого привычного безбашенного драйва, цепляющего слушателя, явно меньше, чем в их главных хитах. Песня вполне может привязаться, но вряд ли с первого раза. С другой стороны, это и неплохо, потому что есть примеры, когда слишком навязчивая музыкальная поп-тема успевала к финалу конкурса всем изрядно надоесть.

Пока Россия на пятом месте. Кто нас опережает?

Букмекеры пока ставят Россию на пятое место. Такая же позиция была у Little Big и до того, как была опубликована песня. Вполне возможно, что европейские тотализаторы еще не успели отреагировать на Uno, тем более что по понятным причинам ставки на событие, которое запланировано на май, сейчас делают довольно вяло.

Болгария пока является главным фаворитом и представляет на конкурсе традиционную, хорошо сделанную лирику.

Из других фаворитов выделяется Швейцария — этно-лирика с интересным вокалом и не менее интересным «артхаусным» клипом, в целом все довольно сильно.

Литва и Исландия (эти страны тоже из топ-5) — как раз прямые конкуренты Little Big, потому что их клипы тоже можно отнести к эдакому дурашливому диско, хотя и не настолько пародийному, как у России. И нельзя сказать, что литовцы и исландцы прям переплюнули наших по уровню энергетики.

А будет ли Евровидение?

Впрочем, результаты Евровидения всегда загадочны и непредсказуемы. Как правило, никто не может толком объяснить, почему та или иная песня вдруг становится фаворитом. На конкурсе много «подковерных» факторов, таких как промотур и вообще пиар и раскрутка. С другой стороны, не очень понятно, как это все влияет на голосование в разных странах. Явные фавориты, которые были бы на голову выше и профессиональнее остальных (как, например, это было в случае со шведкой Loreen в Баку в 2012 году), попадаются нечасто. В этом году такого точно не будет.

Впрочем, сейчас фанаты конкурса задаются вопросом, будет ли что-то вообще. С учетом тотального карантина на планете, отмены самых топовых спортивных соревнований, запланированных даже на лето, шансы на то, что в Роттердаме в середине мая пройдет Евровидение, уменьшаются с каждым днем. Но совсем не факт, что конкурс нельзя будет провести и в условиях закрытых границ и запрета на массовые мероприятия. В конце концов, он телевизионный, и помимо варианта «без зрителей», существует вариант телемоста. Кстати, в Европейский вещательный союз (ЕВС) такая идея забрасывалась пару лет назад Россией: тогда хозяйка конкурса Украина отказалась пускать к себе россиянку Юлию Самойлову, заподозрив ее в посещении Крыма в обход правил пересечения границы. России в итоге было отказано в просьбе выступить «удаленно», но о таком варианте выступлений в ЕВС как минимум уже думали.