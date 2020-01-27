18-летняя американская певица Билли Айлиш стала лауреатом четырех "Грэмми"

В лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми». Трансляцию мероприятия вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи.

Обладательницей самого большого числа наград за текущий год стала 18-летняя исполнительница и автор песен Билли Айлиш. Она была удостоена «Грэмми» за «Лучшую песню года», «Лучший альбом года» и «Лучшую запись года». Кроме того, Айлиш признали также «Лучшим новым исполнителем».

В свою очередь, премию «Грэмми» «За музыкальные достижения всей жизни» получил Игги Поп. Это первая награда Академии звукозаписи США за 60-летнюю карьеру музыканта.

В списке лауреатов премии 2020 года значатся также имена Леди Гаги, Лиззо, дуэта Lil Nas X и Билли Рэя Сайруса, Гари Кларка, Тани Такер и других исполнителей.

Напомним, что всего за десять дней до церемонии награждения из-за скандала от обязанностей была отстранена гендиректор Академии звукозаписи Дебора Дуган.