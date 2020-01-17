Первую женщину, возглавившую "Грэмми", отстранили за должностное нарушение

Гендиректора академии, которая организует вручение премий «Грэмми», Дебору Дуган отстранили за десять дней до церемонии.

Согласно информации «Би-Би-Си», причиной отстранения Дуган стало расследование о должностном нарушении, которое началось после жалобы высокопоставленной сотрудницы Национальной академии искусства и науки звукозаписи на действия гендиректора.

При этом издание Variety пишет, что на самом деле Дебору Дуган, которая является первой женщиной-директором премии «Грэмми», могли отстранить из-за недовольства академии ее планами реформ.

В настоящее время женщину отправили в административный отпуск. Исполнять ее обязанности временно будет председатель попечительского совета Харви Мейсон-младший. Он уже отправил электронное письмо членам академии, в котором написал, что «премия "Грэмми" и все связанные с ней мероприятия будут проходить по плану».