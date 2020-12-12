Еще одно заведение в Москве могут закрыть. На этот раз из-за концерта певца Niletto

К Басте и рок-группе «Кипелов» теперь примкнул певец Niletto. На его концерте в Москве сотрудники объединения административно-технических инспекций выявили нарушение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима, передает АГН «Москва».

Теперь ресторану Bla Bla Bar, где прошло выступление, грозит приостановление деятельности на три месяца или штраф в размере 300 тысяч рублей.

Инспекторы передадут данные о нарушениях при проведении концерта в столичный Роспотребнадзор.

Ранее в Москве опечатали клуб Adrenaline за аналогичные нарушения на концерте рок-группы «Кипелов», а в Петербурге санкциям подвергся Ледовый дворец за концерт рэпера Басты.

Певец Niletto — один из самых известных и ротируемых представителей современной российской поп-музыки. В 2019 году обрел широкую популярность, благодаря песне «Любимка».