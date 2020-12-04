"Где стихи братан?": Шнурова обвинили в выборочной критике

Популярный комик Илья Соболев выложил в Instagram видеозапись, где в стихах предъявляет претензии политику и создателю группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Причиной для вопросов стал выпад музыканта в сторону рэпера Басты, чей концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга вызвал негодование у общественности. Было видно, что многие зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Шнуров тоже не одобрил тот факт, что Баста не отказался от шоу в период пандемии. Он обвинил Басту в «жажде наживы», а тот в ответ назвал рокера «стукачком».

«Закрываются кружки, где по 10 деток пляшут, школы же вовсю * (работают)! Где про это вот стишки? Рестораны в Питере — на замок извольте! А куда деть персонал? „Нафиг их увольте“. Серый? Где стихи, братан?» — цитирует Znak.com обращение Соболева.

Напомним, что записывать злободневные выпады в стихотворной форме — идея, активно эксплуатируемая Сергеем Шнуровым.

Ранее Ледовый дворец был оштрафован Невским районным судом на 480 тысяч рублей за нарушения эпидемиологических норм во время концерта.