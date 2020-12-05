Следующий за Бастой: в Москве опечатали клуб из-за концерта Кипелова

Московский клуб Adrenaline во второй раз опечатали из-за нарушения антиковидных норм после концерта рок-группы «Кипелов» 4 декабря. Об этом сообщает «Российская газета».

Начальник столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов сообщил, что организаторы не смогли в должной мере обеспечить соблюдение перчаточно-масочного режима. В клубе собрались несколько тысяч москвичей.

Теперь на заведение составлен административный протокол, по которому ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа или закрытие на срок до 90 суток.

В октябре клуб уже было опечатан по тем же причинам.

После концерта Валерий Кипелов выразил со сцены надежду, что «Роспотребнадзор будет доволен» и «никто сегодня не пострадает».

Напомним, ранее Ледовый дворец в Санкт-Петербурге был оштрафован из-за нарушения антиковидных ограничений на концерте Басты. Последнего за «жажду наживы» раскритиковал музыкант Сергей Шнуров.