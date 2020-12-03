Выступление "Крематория" в Петербурге отменили после скандала с концертом Басты

Армен Григорян рассказал Sobesednik.ru об отмене концерта в Санкт-Петербурге. Хотя он планировался не в Ледовом дворце.

Лидер московской группы «Крематорий» Армен Григорян рассказал Sobesednik.ru об отменённом концерте в Петербурге. Хотя он планировался не в Ледовом.

Скандал с Бастой и питерским Ледовым дворцом вышел чуть ли не на уровень правительства. Фото и видео с шоу стали предметом широкого обсуждения, хотя крайним мог оказаться не только Баста, но и большинство исполнителей. Рок- и рэп-концерты сегодня действительно непонятно как проводить. Площадки, принимая во внимание ограничения в 25% (для Петербурга в ноябре действовали ещё 50%), вынуждены работать по принципу «авось пронесёт». Прийти и закрыть могут в любой момент, а некоторым «прилетает» просто за компанию.

Sobesednik.ru попросил прокомментировать ситуацию с концертами в пандемию лидера группы «Крематорий» Армена Григоряна.

– Концертом Басты занялись, потому что записи разошлись по сети, – сказал Sobesednik.ru Армен. – Если бы не общественное мнение, всё прошло бы без сучка и задоринки. Зато случился принцип домино: у нас 4 декабря должен был состояться концерт в питерском клубе «Космонавт», его тоже закрыли. Сегодня у них суд, и они хотят выяснить причины, по которым всё закрылось.

Мы видим обычный идиотизм, по-другому это не назовёшь, – заявил Григорян. – Если у кого-то что-то случилось, не обязательно закрывать все клубы. Может быть оштрафовать. Если машина нарушает ПДД, штрафуют водителя, но не перекрывают всё движение.

– Возможно ли вообще провести сейчас полноценный рок-концерт?

– Скажу на нашем примере. Мы в декабре делаем новогодний вечерок. Из-за этих ограничений в 25% нужно фантастически поднять цены на билеты. И это уже похоже на какую-то форму благотворительности в нашу пользу, потому что все рок-музыканты получают зарплату от концертов. Если это можно назвать концертом: наверное, самое правильное определение – праздничный новогодний квартирник.

На сайте клуба «Космонавт» доступна информация о переносе концерта «Крематория» на 11 декабря. Концерт группы «Ундервуд» перенесён на 12 декабря. Выступление Леонида Агутина 9 декабря пока остаётся в графике клуба.