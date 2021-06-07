Все мы теперь немножко экстремисты. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Эта неделя началась в России с битвы башен Кремля по главному политическому вопросу в стране, где политики нет: кто же возглавит список «Единой России» на выборах, потому что Путин этого делать, очевидно, не хочет, а таким людям, как Мишустин или Володин — много чести (для них это прямой путь в преемники), и мы тут в прошлое воскресенье успели поспекулировать, что, по всей видимости, будет Медведев, ну а уже в понедельник эту догадку подтвердили источники «Медузы» (объявлена «иностранным агентом») — и тут началось — заметка «Медузы» вышла в 8 вечера, а в 7 утра во вторник РБК уже напечатал в газете ответочку, мол, есть варианты и без него (хотя он же вроде ЕР возглавляет), а в среду подтянулся «КоммерсантЪ» и сказал, что да — будет Медведев, то есть, выражаясь, как это сейчас модно, на футбольном языке, 2:1 в пользу Дмитрия Анатольевича, однако же все перечисленные СМИ допускают, что в списке он будет не один,

но вот кого там точно не будет, так это Собянина, который опять ввел в Москве локдаун, ну, вернее, «режим нерабочих дней с сохранением заработной платы», как сформулировал это ещё Владимир Путин годом ранее, — в переводе это означает, что с ковидом всё плохо, а заплатит за это бизнес, хотя, конечно, спрашивать надо с провалившей вакцинацию власти, которая не только умудрилась всех напугать «Спутником V» сильнее, чем ковидом (абсолютно беспочвенно), но и сама совершенно на пандемию забила: ни разу Путин на публике не надел маску, за год они устроили кучу мероприятий (два парада, концерт в Лужниках, голосование по поправкам, выборы), а параллельно с выступлениями мэрии, как всё плохо и страшно и как надо сидеть дома, по «России 1» в прямом эфире крутили большой праздничный концерт ко Дню независимости России с Красной площади — люди там сидели рядом, без промежутков и без масок, как будто и нет никакой болезни, как будто одновременно в Англии на съезде «Большой семерки» мировые лидеры не пытаются решить проблему коронавируса, не выделяют 1 млрд доз вакцины бедным странам, где болезнь так разошлась, что число зараженных в мире за неполные полгода в мире побило планку 2020 года (всего целиком) — Россия в этом плане ушла не далеко, привиты лишь около 10% и как Путин намерен к осени привить 60% непонятно,

но президента больше волнует не это, а украинские законы, например, о коренных народах — 10 минут он обсуждал эту тему и всё время откровенно выдумывал, что, видите ли, ущемлены права россиян, хотя документ на самом деле вообще про другое, но не будем мешать человеку, который открывает памятник Александру III со звездой Давида на груди и постоянно использует его фейковые цитаты — всё это из одной серии с музеем ледового побоища, куда туристы не могут проехать из-за убитых новым памятником Александру Невскому дорог, но во Франции нашли способ борьбы с такими вещами: время от времени заряжать главе государства сочного леща (ну, чтобы сильно не задавался), а Невзоров настоятельно рекомендует ввести такую традицию и в России, однако же пока мы у Франции заимствуем только всемирно известных коррупционеров (своих что ли мало?!),

а свои (не коррупционеры, конечно, они-то на месте) — уезжают, как Дмитрий Гудков, которого вместе с семьей преследуют за долги по аренде, как 22% россиян, которые хотят отправиться за границу на ПМЖ, ведь для каждого четвертого гражданство РФ, как выяснилось, вообще ничего не значит, а ещё четверть обижены на страну или чувствует себя здесь лишними, но страна тоже чувствует, что они лишние и объявляет сторонников Навального экстремистами:

«Власть не собирается останавливаться на разгроме внесистемной оппозиции — преследования за нелояльность будут усложняться, а спектр запретов расширяться,

— пишет политолог Татьяна Становая в своей определяющей трансформацию режима статье для Карнеги. — Такая зачистка превращается в рутину, плохо координируется и ведется без внятной стратегии или анализа последствий», — и это тоже видно на примере отравления писателя и журналиста «Собеседника» Дмитрия Быкова, ареста спевшего идиотскую песенку треш-блогера из нулевых Юрия Хованского, обвиненного в оправдании терроризма, административного дела против Юрия Дудя, удушения «Медузы» и закрытию VTimes (объявлено «иностранным агентом»), отдельным журналистам передают привет через обвинения Ники Самусик из Sota.Vision, которая посмела делать свою работу, снимая перформанс аукциониста Красиевича на Красной площади: «Рутинизация репрессий, их неразборчивость и масштабность приводят к тому, что ими теперь занимается не узкий круг лиц, а тысячи служащих, каждый из которых по отдельности никакой политической ответственности не несет»,

— всё это слабо связано с законом и уже совершенно никак — с правом, в том же деле против структур Навального, которое засекретили, иск прокуратуры по которому засекретили, все ходатайства защиты в котором отклонили, где приговор после 12-часового заседания выносится за 20 минут, и адвокаты даже не понимают, как этот процесс комментировать: «Демонстративное пренебрежение законом и юридическими процедурами», — помогает им Становая, распространяя эту тенденцию на всю страну:

«Образуется снежный ком законодательной активности, гонка на опережение — кто больше, кто жестче, кто непримиримее»,

— и вот сочувствующие Навальному больше не могут избираться из-за действий задним числом расцененных как враждебные режиму, а всё, что остается сказать вышедшему из зала Мосгорсуда Илье Новикову — 68 лет, Владимиру Путину 68 лет, и что ждет систему после его ухода неясно,

а пока у властей есть более насущные проблемы с электросамокатами, которые тоже сперва решили репрессировать, но вовремя поняли, что на них это не сработает и все же начали как-то регулировать, но только пока толком не придумали как и решили отложить в долгий ящик, «чтобы на смех не подняли» перед выборами, признается единоросс из Госдумы, хотя в оправдание ему стоит отметить, что проблема и правда неоднозначная, ведь нормальной инфраструктуры для велосипедов в РФ нет, а снижать порог скорости для автомобилей в городах, чтобы было не так опасно ездить на самокатах по проезжей части не собираются, впрочем, честно признаемся, машинами сбивают куда большее количество людей, чем самокатами, но когда депутатам обо всем этом думать, когда нужно решать проблемы «нежелательных организаций» — людей они, может, и не сбивают, зато какой урон наносят скрепам.