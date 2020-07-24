"Зачем врал-то?" Пархоменко обвинил Путина в использовании русского вопроса в политических целях

Журналист Сергей Пархоменко обвинил Владимира Путина в откровенной лжи. Поводом стали высказывания президента России по поводу законопроекта о коренных народах Украины, внесённого недавно Владимиром Зеленским в Верховную Раду. Путина возмутило, что в список коренных народов не попали русские.

– Говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо, – цитирует президента ТАСС. – Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии.

Сергей Пархоменко процитировал два фрагмента законопроекта в своей авторской программе «Суть событий» на радио «Эхо Москвы»:

– Статья первая. «Коренной народ Украины (это мой собственный перевод с украинского – совершенно неофициальный, но за точность смысла я вам отвечаю) – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе её населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».