"Зачем врал-то?" Пархоменко обвинил Путина в использовании русского вопроса в политических целях

Журналист Сергей Пархоменко обвинил Владимира Путина в откровенной лжи. Поводом стали высказывания президента России по поводу законопроекта о коренных народах Украины, внесённого недавно Владимиром Зеленским в Верховную Раду. Путина возмутило, что в список коренных народов не попали русские.
– Говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо, – цитирует президента ТАСС. – Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Сергей Пархоменко процитировал два фрагмента законопроекта в своей авторской программе «Суть событий» на радио «Эхо Москвы»:
– Статья первая. «Коренной народ Украины (это мой собственный перевод с украинского – совершенно неофициальный, но за точность смысла я вам отвечаю) – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе её населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».
Второе. «Коренные народы Украины сформировались на территории Крымского полуострова. Ими являются крымские татары, караимы, крымчаки». Больше никакие народы не упоминаются в этом законе – только крымские татары, караимы и крымчаки.
– Потому что на самом деле это закон о защите прав коренных народов Крыма – вот этих трёх. Там не упоминается русский народ. Это чистая правда. Но там и украинский народ не упоминается, и польский, и венгерский, и еврейский, и белорусский.
Пархоменко задаётся вопросом: знал ли это Путин, когда говорил о дискриминации русских? Журналист уверен, что найдётся немало людей, которые скажут: «Ну, конечно, его ввели в заблуждение. Ему в папочке красненькой принесли, положили, вырезали там одну фразу, вырвали из контекста».
– Я утверждаю, что он знал, – продолжает Пархоменко.
– Я утверждаю, что президент России Владимир Путин достаточно квалифицированный политик, чтобы быть в курсе относительно содержания законопроекта, о котором он говорит. Если он в данном конкретном случае не хочет быть в курсе его содержания, это его суверенная воля, за которую он несёт свою полную ответственность.
Пархоменко напомнил, что ещё в 1999 году в России был принят федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Эти народности в законе перечислены. И в этом списке нет ни русских, ни украинцев.
– Зачем врал-то, спрашивается? – удивляется ведущий «Сути событий». – Зачем комедию эту устроил? Зачем натравил? Это я спрашиваю у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина? Здесь мы видим президента России, который знает, в чем заключается документ и перевирает его смысл.
– Потому что так выглядит система, в которой работает эта власть. Она так работает при отравлении Алексея Навального и Дмитрия Быкова. Она так работает в международных отношениях, в данном случае в отношениях с Украиной.
– И нет никаких сомнений, что этот аргумент будет использован на ближайшей встрече с американским президентом: они там фашистские законы принимают, они русский народ дискриминируют, – резюмирует Пархоменко.