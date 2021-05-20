"Доказал преданность Путину": украинцы в бешенстве от "выходки" Зеленского

Судя по всему, умение украинского президента Владимира Зеленского становиться героем мемов и попадать, мягко говоря, в неловкие ситуации, просто не знает границ. В этот раз глава украинского государства и вовсе рискует попасть в немилость той части украинского общества, которая больше прочих ратует за национальные традиции.

И произошло это в символический для страны день – Международный день вышиванки – традиционной украинской одежды. В честь этого праздника Владимир Зеленский и его супруга Елена устроили небольшую фотосессию, для которой президент облачился в… русскую косоворотку. Похоже, так сильно Зеленского позором еще не клеймили, причем делают это в социальных сетях сами же украинцы, которые не упустили момента намекнуть команде действующего президента на безграничный поток глупостей едва ли не во всем, что они делают.

Под соответствующим фото Владимира и Елены Зеленских в якобы «вышиванках» собрались тысячи комментариев, причем большая их часть – гневные реплики, едкие шутки и откровенное глумление над политиком.

«Ну теперь Путин точно встретится с Зеленским. Он же надел национальную московскую рубаху».

«Он что, не знает как выглядит украинская вышиванка? Так называемый украинец. Стыдно».

«Кто посоветовал ему в день украинской вышиванки напялить русскую косоворотку? Они с головой вообще дружат?»

«Не хватает только кокошника и балалайки».

«Это же косоворотка! Кто дизайнер? Президента опять подставили!»

«Явно подарок Путина, чтобы доказал свою преданность Москве», – пишут возмущенные пользователи.