Зеленский высказался о Путине, Порошенко, олигархах и аннексии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста об его мыслях о Владимире Путине, заявив, что не собирается это комментировать в ущерб интересам демилитаризации на Донбассе.

«У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны (...) У меня простая позиция: если теми или иными словами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать возможность эскалации, я потом себе этого не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим о том, что и о ком я откровенно думаю», — сказал Зеленский (цитата по «Вот Так»).

При этом, говоря о выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР, куда не так давно приезжали функционеры «Единой России», украинский лидер однозначно сказал, что «это точно первый шаг к аннексии» со стороны РФ.

Отвечая на похожий вопрос об экс-президенте Украине Петре Порошенко Зеленский уже не был так обходителен: пригрозил ему правоохранительными органами и «кармой» за те действия на посту президента, которые он совершал. «Я не хочу говорить об этом, об их шагах, операциях, об их бизнесе, о специальных блокадах, чтобы зарабатывать деньги в том или ином направлении, о Крыме, много всего», — отрезал украинский лидер, добавив, что для Порошенко «человек — это ничто» и его приход в политику стал для экс-президента «реальным приговором». Кроме того, Зеленский сказал, что его ранее тот ещё приходил к нему «договариваться», то сейчас этого уже не происходит и он этому очень рад:

«Они все хотят со мной договариваться. Есть такое понятие в украинской политике — "нужно договариваться". Я человек, который неспособен на это от природы. Считаю, что им не повезло».

Когда его спросили, пойдет ли он на второй срок, Зеленский ответил коротко: «Рано отвечать». Несмотря на то, что идя на выборы он исключал второй срок, затем он обратил внимание на нехватку времени на полноценные реформы за 4 года.

На вопрос журналиста Reuters о возможных санкциях в отношении украинских олигархов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа Зеленский не без юмора напомнил о деле другого олигарха, «кума Путина» Виктора Медведчука, которого Совбез санкционировал несколько недель подряд во время своих заседаний по пятницам: «Вы увидите еще много всего (...) Смотрите нас каждую пятницу».

Кроме этого президент анонсировал новый закон «Об олигархах», для которых создадут специальный реестр.

Зеленский заверил, что в его планы входит построит страну для «без олигархов»: «Страну для 40 млн человек, а не для первой сотни "Форбс"».