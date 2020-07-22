Москалькова потребовала от ООН отреагировать на закон о коренных народах Украины

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова обратилась к Совету Европы и ООН из-за нового законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

18 мая Владимир Зеленский внес в Верховную раду закон о коренных народах мира для обеспечения их права. Согласно тексту закона, получается, что русские граждане Украины не могут являться коренным народом.

Также в документе прописаны понятия коренных народов Крыма: крымские татары, крымчаки и караимы.

«Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович и уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову отреагировать на открытое нарушение прав и свобод огромного количества людей», – заявила Москалькова в разговоре с агентством.

Вместе с тем государственная правозащитница напомнила о позиции президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.

«Подвергать дискриминации русских на Украине - значит считать львиную долю своих же сограждан людьми второго сорта»

, — считает омбудсвумен.