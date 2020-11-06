Забудьте русский и заткнитесь: Полякова высказала "патриотам" Украины все, что о них думает

Известная украинская певица Ольга Полякова хорошо знакома широкой публике не только благодаря выдающимся вокальным и внешним данным, но еще и за счет активной политической позиции. Артистка регулярно критикует действующие власти, в частности президента Владимира Зеленского и его команду, однако занимает в большей степени «патриотическую» позицию. Однако это не спасло ее от шквала критики со стороны украинских пользователей социальных сетей, обвинивших певицу в «предательстве родины» после совместного фото с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

Примечательно, что снимок, из-за которого Полякова оказалась под ударом агрессивной настроенной публики, в Сети опубликовал сам Филипп Бедросович, причем, сделан он был во время совместного выступления артистов в Дубаи, однако общественность с подачи ряда изданий пришла к выводу, что знаменитость отправилась выступать в Москву, из-за чего ее и подвергли довольно жесткой и в какой-то степени даже жестокой обструкции.

Впрочем, зная нрав и характер 36-летней Ольги Юрьевны, многие ожидали от нее не менее жесткой ответной реакции на произошедшее. И она не заставила себя ждать. Свой ответ разбушевавшимся критикам Полякова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. Среди прочего, артистка намекнула, что нападки в ее адрес начались не из-за совместного выступления с Киркоровым, тем более, что только в 2020 году она встречалась, делала фото и выходила вместе с Филиппом Бедросовичем в эфир несколько раз. По ее мнению, во всем виновата ее жесткая политическая позиция и критика в адрес властей «убивающих концертный бизнес в Украине». Именно это, убеждена исполнительница, стало причиной того, что на нее спустили всех собак.

«Вот приехала я с эмиратщины и, гляжу, а тут разводят очередной срач и зраду. Это уже даже смешно. Видите ли, многим не понравилось, что я выступила в ОАЭ на совместном концерте с Киркоровым, я теперь, оказывается, враг Украины. Я, конечно, могла бы списать этот массовый хейт на карантин и общий стресс, что сильно отражается на психике, которая и без того угнетена пандемией и выборами. Могла бы даже не обращать внимание на политически озабоченных или просто больных на всю голову, но меня вот что интересует.

Еще в январе у меня были гастроли по Канаде и США. В Майями мы встречались с Филиппом, там же он предложил мне вместе выступить в Дубаи. В США мы проводили время вместе, отдыхали, посещали вечеринки, снимали сториз и даже выходили в эфир. И все это было в новостях. Но в тот раз ни у кого никаких чувств и мыслей по этому поводу не появилось. Никаких комментариев, никаких новостей, ничего подобного. Весной, уже во время карантина, мы с Киркоровым вели мое онлайн-шоу, и тогда тоже в мой адрес не прозвучало ни одного кривого слова. Но теперь кому-то очень захотелось, чтобы я стала врагом. Теперь мне в Дубаи выступать нельзя, и в Харькове нельзя, и в Белой церкви нельзя, и в Киеве нельзя. Слишком много стало этих нельзя в последнее время.

Может, здесь есть какая-то связь. Может, это из-за того, что громкая певица Оля Полякова заявила, что государство убивает концертный бизнес», – эмоционально высказалась артистка.

Напоследок Полякова обратилась к тем, кто поспешил обвинить ее в предательстве и критиковал за русский язык.

«Ни к какому Дню народного единства в России, ни к какому политическому подтексту этот фестиваль в Дубаи отношения не имеет. Организаторы в ОАЭ уже не первый год работают для зрителей из Украины, России, Молдовы, Беларуси, для всех людей, который понимают русский язык. А если вы с этим не согласны, тогда не пишите свои комментарии на русском, а лучше вообще разучитесь понимать русский язык, и вспомните, что я – русскоязычная певица и пою по-русски. Я буду выступать там, где меня ждут, и где я нужна», – подытожила исполнительница свое гневное обращение к «хейтерам».