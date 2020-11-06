"Патриотизм такой патриотизм": Полякову разорвали в соцсетях за фото с "российским" Киркоровым

Один из наиболее популярных певцов на постсоветском пространстве — Филипп Киркоров — обладающий званиями Народный артист России, народный артист Украины и народный артист Молдавии, регулярно радует своих поклонников фотографиями в социальных сетях, «отчитываясь» перед подписчиками буквально о каждом своем шаге. Отпуск, бытовые дела и выступления на той или иной площадке — все это сопровождается множеством фотографий.

Например, в недавно опубликованной фотографии в социальной сети Instagram Киркоров предстал перед публикой вместе со своей давней подругой — украинской певицей Ольгой Поляковой. В подписи к посту певец порадовался тому, что наконец-то на одной сцене выступают представители российского и украинского шоу-бизнеса.

«Это так долгожданно, драгоценно и важно», – отметил он, добавив, что в первую очередь людям нужен мир и братство, намекая на заметно похолодевшие между народами отношения.

В комментариях подписчики осыпали большим количеством комплиментов не только Киркорова, но и Олю Полякову. Некоторые даже отметили, что они прекрасно смотрятся вместе.

Ольга Полякова не публиковала фотографию с Киркоровым, однако это не спасло ее от шквала критики со стороны украинских подписчиков. Певица опубликовала в своем Instagram анонс телевизионной передачи, в которой приняла участие, однако практически все комментарии носили откровенно оскорбительный характер по причине совместной фотографии с российским артистом Филиппом Киркоровым.

«А чего не выставила фотографии с Киркоровым? Было бы интересно», «Тем временем Олечка снова скачет в Россию, тесно стало недоукраинке в Украине, понимаю, кушать всем хочется», «Каково это с российскими оккупантами в десна целоваться?», «Обниматься с оккупантами на одной сцене, пусть и в Дубаи, это по вашему ок? Патриотизм такой патриотизм», – лишь та часть многочисленных комментариев, которые выплеснули на Ольгу Полякову гневные подписчики.