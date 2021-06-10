Шпак Клим
1 час назад

Европарламент разгорячился, 1 млрд вакцин, война вокруг трубы. Главное к 11 июня

Мир ругается из-за СП-2, Европарламент покрыл РФ и Беларусь резолюциями, G7 выделяет 1 млрд вакцин. Главное к пятнице

Фото: Global Look Press

Европарламент почти единогласно высказался за серьезное ужесточение санкций против Беларуси. За принятие резолюции выступили 626 депутатов и всего лишь 16 — против. Ещё 36 воздержались. В документе говорится, что после захвата самолете Ryanair и двух его пассажиров Республику необходимо отключить от SWIFT, запретить показ чемпионата Европы по футболу, а также наложить санкции на нефтяную, сталелитейную, калийную и деревообрабатывающую промышленности, не говоря уже об ужесточении персональных санкций. Не забывают депутаты и указать на необходимость расследовать возможную причастность к инциденту российских спецслужб. Отметим, что резолюция носит рекомендательный характер для исполнительной власти ЕС.

По данным Bloomberg, в реальности на столь серьезные санкции Евросоюз пока идти не намерен. Издание пишет, что в очередном пакете санкций 71 человек и семь белорусских компаний. Впрочем, пока не уточняется, что это за компании. Ранее глава дипломатии ЕС предупреждал, что речь идет о «Беларуськалие».

Говорили в Европарламенте и о внутриполитической ситуации в России. Депутаты (564 — за, 61 — против) призвали Кремль прекратить «внутренние репрессии» — «преследование, запугивание и атаки на гражданское общество, СМИ, правозащитные организации и активистов», освободить оппозиционера Андрея Пивоварова без всяких условий, отменить признание «нежелательными» трех немецких НКО и прекратить преследование Алексея Навального. Как уточняет Deutsche Welle, документ был подготовлен ещё до признания структур Навального «экстремистскими», поэтому об этом в резолюции ничего не говорится, однако напомним, что на эту тему довольно резко выступили власти ЕС.

В ходе первого дня очного саммита лидеров «Большой семерки» было объявлено, что страны G7 пожертвуют бедным государствам 1 миллиард доз вакцин от коронавируса, пишет русская служба «Би-би-си». Подтвердились сведения о том, что 500 миллионов доз препарата Pfizer выделят США, ещё 100 миллионов AstraZeneca предоставит Великобритания. Получателями помощи станут 92 бедные страны и Африканский союз.

Федеральный парламент Германии отклонил резолюцию партии «Зеленые» об запрете строительства «Северного потока-2». За принятие документа проголосовали лишь сами «Зеленые», которые полагают, что газопровод вредит экологии и вовсе не нужен Германии.

Судя по официальным заявлениям, «Северный поток-2» уже достроен или почти достроен. По крайней мере в самом факте, что это лишь вопрос времени, как ранее писал Sobesednik.ru, не сомневается даже американская сторона. Впрочем, проект ожидают и последующие процедуры, в частности сертификация, без которой его использование невозможно. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на этом фоне предупреждает, что Белый дом намерен и впредь вводить новые санкции против газопровода. Их целью является не допустить применение СП-2 как средства давления на Украину или другие страны: «В наших глазах, он является геополитическим проектом России, который несет угрозу европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность некоторых наших тесных партнеров, включая Украину и другие страны на востоке Европы», — пояснил Прайс.

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью Bloomberg пояснил, что если газопровод будет введен в эксплуатацию, это подорвет доверие к Западу ряда стран Восточной Европы, включая Украину: 

«Худшее развитие событий — это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран». 

Чиновник полагает, что последствием строительства СП-2 будет не только значительная потеря дохода украинского бюджета после 2024 года, но и  «риск полномасштабной войны» (цитата по ТАСС).

Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники пишет, что в конце лета канцлер Германии Ангела Меркель намерена прибыть с визитом в Вашингтон, в ходе которого якобы будет обсуждаться тема «Северного потока-2» и дальнейшие отношения США и ФРГ, занимающих противоположные позиции по этому проекту. Напомним, что вскоре после этого, когда в Германии пройдут осенние парламентские выборы, Меркель перестанет быть канцлером.

Персона
Культура и ТВ 16 часов назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 11 минут назад

Россиянам нужно 75 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя финансово независимыми

Общество 1 час назад

Светлана Радионова: о жизни, карьере и увлечениях главы Росприроднадзора

Общество 1 час назад

В Москве продолжается период дождей, температура воздуха сегодня до +19°

Общество 4 часа назад

Соседов и Вассерман признались в общей вредной привычке

Общество 7 часов назад

В воинской части Ленобласти пропало сооружение весом 72 тонны

Общество 7 часов назад

Что изменилось в выдаче загранпаспортов?

Политика 10 часов назад

Мишустин расторг с США договор об открытой суше

Общество 11 часов назад

"Хотела напугать": Под Курском мать сожгла сына за рассказ отчиму о её изменах

Политика 11 часов назад

"Никого уже не волнуют внешние приличия": Илья Новиков рассказал о процессе над ФБК

Общество 12 часов назад

В московском ОМВД удерживают мигрантку, которая жаловалась на избиение полицейским

Происшествия 13 часов назад

Правозащитница: В Дагестане полиция взломала дверь убежища для жертв домашнего насилия

Политика 14 часов назад

Из официально предоставленной карты Алексея Навального исчезли анализы крови

Политика 14 часов назад

Топ-7 самых популярных на YouTube расследований ФБК*

Общество 15 часов назад

Сбивший на самокате 6-летнего ребенка мужчина ответит по уголовной статье

Политика 17 часов назад

Скончалась депутат Госдумы, сестра министра обороны Лариса Шойгу

Политика 17 часов назад

Комитет ГД по законодательству одобрил увеличение штрафов по закону Димы Яковлева

Здоровье и дом 17 часов назад

В России выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с февраля этого года

Общество 17 часов назад

"Острая нехватка специалистов": Вторую линию БАМа будут строить заключенные

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика