Европарламент разгорячился, 1 млрд вакцин, война вокруг трубы. Главное к 11 июня

Европарламент почти единогласно высказался за серьезное ужесточение санкций против Беларуси. За принятие резолюции выступили 626 депутатов и всего лишь 16 — против. Ещё 36 воздержались. В документе говорится, что после захвата самолете Ryanair и двух его пассажиров Республику необходимо отключить от SWIFT, запретить показ чемпионата Европы по футболу, а также наложить санкции на нефтяную, сталелитейную, калийную и деревообрабатывающую промышленности, не говоря уже об ужесточении персональных санкций. Не забывают депутаты и указать на необходимость расследовать возможную причастность к инциденту российских спецслужб. Отметим, что резолюция носит рекомендательный характер для исполнительной власти ЕС.

По данным Bloomberg, в реальности на столь серьезные санкции Евросоюз пока идти не намерен. Издание пишет, что в очередном пакете санкций 71 человек и семь белорусских компаний. Впрочем, пока не уточняется, что это за компании. Ранее глава дипломатии ЕС предупреждал, что речь идет о «Беларуськалие».

Говорили в Европарламенте и о внутриполитической ситуации в России. Депутаты (564 — за, 61 — против) призвали Кремль прекратить «внутренние репрессии» — «преследование, запугивание и атаки на гражданское общество, СМИ, правозащитные организации и активистов», освободить оппозиционера Андрея Пивоварова без всяких условий, отменить признание «нежелательными» трех немецких НКО и прекратить преследование Алексея Навального. Как уточняет Deutsche Welle, документ был подготовлен ещё до признания структур Навального «экстремистскими», поэтому об этом в резолюции ничего не говорится, однако напомним, что на эту тему довольно резко выступили власти ЕС.

В ходе первого дня очного саммита лидеров «Большой семерки» было объявлено, что страны G7 пожертвуют бедным государствам 1 миллиард доз вакцин от коронавируса, пишет русская служба «Би-би-си». Подтвердились сведения о том, что 500 миллионов доз препарата Pfizer выделят США, ещё 100 миллионов AstraZeneca предоставит Великобритания. Получателями помощи станут 92 бедные страны и Африканский союз.

Федеральный парламент Германии отклонил резолюцию партии «Зеленые» об запрете строительства «Северного потока-2». За принятие документа проголосовали лишь сами «Зеленые», которые полагают, что газопровод вредит экологии и вовсе не нужен Германии.

Судя по официальным заявлениям, «Северный поток-2» уже достроен или почти достроен. По крайней мере в самом факте, что это лишь вопрос времени, как ранее писал Sobesednik.ru, не сомневается даже американская сторона. Впрочем, проект ожидают и последующие процедуры, в частности сертификация, без которой его использование невозможно. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на этом фоне предупреждает, что Белый дом намерен и впредь вводить новые санкции против газопровода. Их целью является не допустить применение СП-2 как средства давления на Украину или другие страны: «В наших глазах, он является геополитическим проектом России, который несет угрозу европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность некоторых наших тесных партнеров, включая Украину и другие страны на востоке Европы», — пояснил Прайс.

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью Bloomberg пояснил, что если газопровод будет введен в эксплуатацию, это подорвет доверие к Западу ряда стран Восточной Европы, включая Украину:

«Худшее развитие событий — это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран».

Чиновник полагает, что последствием строительства СП-2 будет не только значительная потеря дохода украинского бюджета после 2024 года, но и «риск полномасштабной войны» (цитата по ТАСС).

Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники пишет, что в конце лета канцлер Германии Ангела Меркель намерена прибыть с визитом в Вашингтон, в ходе которого якобы будет обсуждаться тема «Северного потока-2» и дальнейшие отношения США и ФРГ, занимающих противоположные позиции по этому проекту. Напомним, что вскоре после этого, когда в Германии пройдут осенние парламентские выборы, Меркель перестанет быть канцлером.