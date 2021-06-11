Тетя Гудкова, мать Протасевича, Хованский, закрытие VTimes. Главное к 12 июня

12 июня отмечается День независимости России. С праздником россиян уже успел поздравить госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнив, что именно в этот день в 1991 году РФ «признала демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировала их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также их право на жизнь и достоинство» (цитата по «Интерфакс»).

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в отличие от американского дипломата ничего про демократию не написал, а поздравление адресовал не только россиянам, но также правительству РФ и лично Владимиру Путину, которому пожелала «крепкого здоровья и больших успехов в работе».

В 2021 году День независимости России омрачает закрытие независимого делового издания VTimes, которое было объявлено российскими властями «иностранным агентом». Медиа год назад начали делать ушедшие из «Ведомостей» журналисты, но из-за присвоенного им статуса они лишились рекламных контрактов и вынуждены были заявить о закрытии. Сайт VTimes более не доступен, часть журналистов решили уйти из профессии, а некоторые подумывают открыть новое медиа, используя базу подписчиков соцсетей VTimes. Название ещё не придумали, но обещали, что оно будет начинаться с буквы "V". Пока же редакция обещает присылать в почтовых рассылках отдельные мнения экспертов.

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Открытого чемпионата Франции, который Надаль за свою карьеру выигрывал 13 раз, включая последние 4 года. Матч завершился со счетом 3:6 6:3 7:6 (7:4) 6:2 в пользу серба. В финале Джоковичу предстоит сразиться с греком Стефаносом Циципасом, который обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева.

Наталья Протасевич, мать снятого с самолета Ryanair в Минске Романа Протасевича обратилась за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель. В интервью немецкой газете Bild она попросила г-жу Меркель заступиться за их сына и других политических заключенных в Беларуси:

«Мы очень просим Вас помочь нам вывести всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко! Каждый лишний день, нет, каждый лишний час стоит невиновным, включая детей, их жизней», — говорит она.

Материал вышел под заголовком «Госпожа Меркель, пожалуйста, помогите!»

Тете политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой предъявили обвинения по делу о причинении ущерба департаменту имущества Москвы. К обвинению добавили пункт об участии в «преступлении» группы лиц: «Это значит, что заложница не она одна, а любой человек, судьбой которого меня захотят шантажировать», — комментирует Гудков. Он считает, что это дело о задолженности за аренду подвала фактически является переводом гражданских споров в уголовную плоскость: «То есть вы не заплатили за ЖКХ – в тюрьму. Не оплатили штраф за нарушение ПДД, долг по кредиту, хоть потребительскому – в тюрьму. И так далее. Прецедент». Он также называет это «прямым ударом по юридической системе всей страны».

Журналистку Sota.Vision Нику Самусик, которая снимала перформанс аукциониста Павла Красиевича, накануне задержали. Как сообщил ТАСС её адвокат Сергей Тельнов, репортера должны допросить как подозреваемую по возбужденному делу о хулиганстве. Её задержали на 48 часов до выбора меры пресечения. Защитник обращает внимание, что Самусик пришла на Красную площадь независимо от Красиевича и до акции они не виделись.

Защитник арестованного блогера Юрия Хованского Виктория Мартыненко сообщила, что Хованский признает факт исполнения «ужасной» песни, послужившей причиной дела простив него, но настаивает, что не распространял видео. «У него не было направленности выставлять это на YouTube. Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — поясняет адвокат. Напомним, что блогеру вменяют оправдание и призывы к терроризму за песню про «Норд-Ост».

Дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина, которая также возглавляет организацию «Лига безопасного интернета» заявила, что «более 200 блогеров» якобы занимаются систематической пропагандой наркотиков, пишет РБК. Ранее она пожаловалась в правоохранительные органы на Юрия Дудя, которого обвинила в том же, хотя блогер постоянно вставляет в свои ролики плашки о вреде наркотиков и выступает против них.

Минтруд предложил распространить выплату материнского капитала на отцов-одиночек, которые воспитывают как минимум двух детей, рожденных после 1 января 2007 года. Пока что ведомство лишь подготовило соответствующий законопроект.



