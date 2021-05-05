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Дочь сенатора Мизулиной попросила у Путина 10 млн рублей для цензуры в Интернете

Политика
18:33, 05 мая 2021

Дочь сенатора Мизулиной попросила у Путина 10 млн рублей для цензуры в Интернете
Сенатор Елена Мизулина//фото: Global Look Press
Сенатор Елена Мизулина//фото: Global Look Press

Ассоциация «Лига безопасного интернета», которую возглавляет дочь сенатора Елена Мизулиной Екатерина, попросила 10 млн рублей из бюджета на проект «Чистый интернет». Соответствующая заявка появилась в базе «Фонда президентских грантов», обратил внимание Sobesednik.ru.

Авторы заявки указывают, что ежедневно якобы получают сообщения от пользователей, которые находят запрещенную информацию в свободном доступе. 

«Все эти люди не хотят видеть пропаганду наркотических средств, призывы к экстремизму и суициду, девиантное поведение и сексуализацию детей в интернете, особенно в социальных сетях, где она доступна в том числе, для лиц не достигших совершеннолетнего возраста», – говорится в описании проекта. Доказательств этому в заявке не приводится.

Екатерина Мизулина//фото: стоп-кадр YouTube

Мониторинг запрещенной в России информации осуществляют волонтеры «Лиги». Но они «нередко подвержены эмоциональному выгоранию», сетуют составители заявки. По их словам, запрещенный контент тяжело отражается на психике здорового человека, а отсутствие системы учета объема их работы «проблемно влияет на мотивацию продолжать».

«Проект «Чистый Интернет» ставит своей целью создание и совершенствование методологической базы для формирования квалифицированного волонтерского актива в сфере общественного мониторинга запрещенной информации в социальных сетях», – отмечается в заявке.  

Организация Екатерины Мизулиной обещает создать для волонтеров интерактивные обучающие и методические материалы, систему учета личного вклада на специализированной интернет-платформе, а также планирует обучать волонтеров и проводить для них различные конкурсы. Кроме того, в России планируется проведение форума безопасного интернета.

Ранее организация дочери Елены Мизулиной уже подавала заявки в Фонд президентских грантов. Одна из них, на сумму 11 млн рублей, получила поддержку. Ее целью указывалось «формирование у детей навыков безопасного использования интернета на основании имеющегося у них опыта».

Как сообщалось ранее, «Лига безопасного интернета» обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Отмечалось, что программа якобы «может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

Позднее «Лига» сообщила, что против Дудя возбуждено административное дело за пропаганду запрещенных веществ. 

Sobesednik.ru отмечал, что, несмотря на «заботу о нравственности», Мизулиной-младшей не чужда любовь к роскоши. Так, девушка являлась владельцем Volvo S40. Он был выбран журналом Forbes как автомобиль класса люкс, для богатых молодых водителей. В адресных данных собственницы авто указана квартира за 100 млн рублей. Там же зарегистрирован брат Екатерины – Николай, работавший в компаний, которая занимает топовую позицию в ЛГБТ-рейтинге и является «лучшим местом для трудоустройства ЛГБТ-юристов».

Теги: #Путин #Елена Мизулина #Екатерина Мизулина #Николай Мизулин

Рубрика: Политика

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