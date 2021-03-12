Птичку не жалко: Мизулина размечталась о полной блокировке Twitter в России

Twitter может быть полностью заблокирован на территории РФ в будущем за отказ удалить запрещенный контент.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, мера по блокировке Twitter — это последовательный и логичный ответ на отказ платформы ограничить доступ к запрещенному контенту.

Она также рассказала, что проблема Twitter и многих иностранных платформ состоит в том, что в России у них нет представительств. И даже когда им направляют те или иные уведомления наши органы власти, часто они попадают к ненадлежащему адресату, и многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей.

Ранее Роскомнадзор объявил о начале замедления скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. При этом в ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

«Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», — рассказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Представители Twitter, в свою очередь, обеспокоены действиями Роскомнадзора и категорически отрицают, что платформа используется для пропаганды незаконных действий.

«Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети», – говорится в заявлении компании.

Дмитрий Каверин.