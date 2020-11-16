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Елена Мизулина станет председателем подкомитета по семейной политике в Совфеде

Политика
20:59, 16 ноября 2020

Елена Мизулина станет председателем подкомитета по семейной политике в Совфеде
Елена Мизулина // Фото: Global Look Press
Елена Мизулина // Фото: Global Look Press

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин сообщил, что сенатор Елена Мизулина получит должность председателя подкомитета по семейной политике. 

«В комитете несколько замов, а подкомитет по семейной политике один, поэтому можно назвать это повышением», — пояснил Башкин «Открытым медиа».

Ранее Мизулина только при переходе в Совфед получила должность запреда комитета, но 8 ноября ее сняли с этой должности.

Напомним, ранее из Госдумы был отозван законопроект группы сенаторов под главенством Мизулиной о запрете на изъятие детей из семей без решения суда.

Рубрика: Политика

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Фото: Официальное сообщество СПЧ «ВКонтакте»

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