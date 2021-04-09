У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Полный тезка сына сенатора Елены Мизулиной владеет квартирой в Москве, стоимость которой составляет около 100 млн рублей. Об этом говорится в данных из Росреестра, имеющихся в распоряжении Sobesednik.ru.

В собственности Николая Мизулина находится квартира, расположенная в самом центре столицы. Ее площадь составляет 212 кв. м, а кадастровая стоимость – 86,5 млн руб.

Sobesednik.ru нашел похожие квартиры, выставленные на продажу в этом доме. Так, 5-комнатная квартира площадью 215 кв. м продается за 105 млн рублей. В другом объявлении уточняется, что элитный дом построен в 2003 году и состоит из 28 квартир.

«Уютный уголок старой Москвы, огороженная охраняемая территория с подземным паркингом. Шаговая доступность от 3-х станций метро и основных достопримечательностей Москвы», – сказано в объявлении.

Николай Мизулин – выпускник факультета международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Известно, что работает он за рубежом.

В 2013 году журналист Елена Костюченко рассказала, что фирма Mayer Brаwn, партнером которой является Николай Мизулин, спонсирует ЛГБТ-организации. Компания занимает топовую позицию в ЛГБТ-рейтинге и является «лучшим местом для трудоустройства ЛГБТ-юристов».

При этом сама Елена Мизулина является автором нескольких законодательных проектов, направленных против пропаганды гомосексуализма, и выступает за изъятие детей из однополых семей.

Елена Мизулина // Фото: Global Look Press

Комментируя факт проживания своего сына за рубежом, Мизулина заявила: «так вышло», что ее сын окончил МГИМО, Оксфорд, институт в Берне. Вместе с тем он якобы бывает в России почти каждую неделю и защищает интересы «многих российских предпринимателей».

Не только сын, но и дочь

К шикарной квартире может иметь отношение и дочь Елены Мизулиной Екатерина, возглавляющая «Лигу безопасного интернета». На этой неделе организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. По мнению «Лиги безопасного интернета», программа «может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

Екатерина Мизулина // Фото: стоп-кадр Youtube

По данным «Собеседника», Екатерина Мизулина родилась в 1984 году (на ее сайте датой рождения указан 1989-й). Девушка училась в МГУ, а в студенческие годы работала в качестве переводчика с китайского языка для официальных российских делегаций на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Тогда же она возглавила фонд социально-правовых инициатив «Правовая столица», учредителем которого был ее отец Михаил Мизулин.

В 2011 году Мизулина-младшая начала работать в благотворительном Фонде Святителя Василия Великого, который основал православный предприниматель и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

В 2018 году Екатерина Мизулина стала директором организации «Лига безопасного интернета». Как следует из данных СПАРК, ее учредителем является «Благотворительный фонд спасителя Василия Великого», за которым стоит все тот же Малофеев. БФ включен в санкционные списки Украины.

В должности руководителя «Лиги» Мизулина-младшая требовала ограничить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. В августе 2020 года она же предложила штрафовать соцсети на 1,5% годового дохода за «деструктивный контент» и пропаганду суицида.

Несмотря на «заботу о нравственности», Мизулиной-младшей не чужда любовь к роскоши. В распоряжении Sobesednik.ru имеются данные ГИБДД, из которых следует, что девушка являлась владельцем Volvo S40. Он был выбран журналом Forbes как автомобиль класса люкс, для богатых молодых водителей. В адресных данных собственницы авто указана все та же квартира в Погорельском переулке Москвы за 100 млн рублей.