Свой SWIFT, Кураев без сана, проверка Дудя, цены на вино Молдовы. Главное к 5 апреля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил глубокую озабоченность активизацией российских войск на границе с Украиной. Он настаивает на сохранении суверенитета страны и её территориальной целостности. Об этом он заявил после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Накануне о том же говорили главы МИД Франции и Германии.

Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия может начать использовать альтернативную SWIFT технологию международных переводов. «Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — приводит его слова РИА Новости. Он связывает это не только с угрозой санкций, но и с цифровым развитием.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) подписал указ о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. При этом в резолюции он отметил, что на издание указа вводится временный мораторий, чтобы дать Кураеву возможность для « переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время».

Кураев в своем блоге отвечает, что намерен воспользоваться данным ему временем и «паки и паки [снова и снова] думать». При этом он рад, что благодаря ему в РПЦ появляются подобные «небывалые новизны». Он также указывает на меткость формулировки призыва «вернуться на путь Церкви», добавляя, что на самом деле «хочет идти вместе с Церковью Христовой, то есть вместе с Церковью Символа Веры, обладающей такими атрибутами как Единство, Святость, Кафоличность и Апостоличность», однако, по его мнению, не очень понятно, как это всё связано с «конкретным юрлицом по имени "Московский Патриархат" в его нынешнем состоянии», но знака равенства между ними он поставить не может.

Украина вводит санкции против Россотрудничества, утвержденные президентом Владимиром Зеленским. Решение может быть связано с тем, что российская организация считает Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом», а Украина отрицает его связь с Россией.

Мониторинговая группа ОБСЕ зафиксировала резкий рост числа нарушений перемирия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ЛНР после 31 нарушения в один день выявили 427 нарушения через сутки (включая 58 взрывов), а в ДНР после 225 фиксируют 594 нарушения. Власти ЛНР связали это с применением Киевом тяжелой артиллерии, передает «КоммерсантЪ». В отчете об этом пока ничего не говорится.

В штате Нью-Йорк ввели запрет на одиночное заключение более чем на 15 суток в тюрьмах. Он вступит в силу с марта 2022 года. Также будет запрещено использовать «одиночки» для несовершеннолетних и людей с рядом заболеваний, пишет «Би-би-си».

Минсельхоз намерен ввести квоты на поставки сахарного песка для производителей. О таком формате распределения говорят источники «Известий». В ведомстве утверждают, что занимаются «распределением объемов поставок между производителями». Там также уверяют, что заводы готовы работать напрямую с сетями.

Вина, фрукты и овощи из Молдовы в России могут подорожать на 12,5% — величину налога, которая с 1 апреля в России заменила нулевую пошлину. Об этом предупредили своих российских коллег молдавские предприниматели, пишут «Ведомости». При этом отменена ли нулевая пошлина окончательно или нет, так и не ясно. В Минэке подтвердили истечение её срока, но ничего не сказали о возможности продления.

Лига безопасного интернета попросила МВД проверить одно из интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. О каком именно выпуске идет речь, в сообщении ТАСС не уточняется.