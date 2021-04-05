"История с Дудем крайне серьезна": топовые блогеры жалуются на давление и проверки

«Лига безопасного интернета», которую возглавляет член Общественной палаты России и по совместительству дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, попросила МВД проверить одно из интервью (какое именно, не сообщается) журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотических средств. На противоправную информацию, якобы содержащуюся в выпуске, обратили внимание волонтеры организации.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей – это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», – приводит ТАСС слова Екатерины Мизулиной.

Телеканал «Дождь» обратился за разъяснением ситуации к старшему партнеру проекта «Сетевые свободы», адвокату Станиславу Селезневу.

Станислав Селезнев//фото: стоп-кадр эфира канала "Дождь"

– Могу сказать, что к нам в «Сетевые свободы» обратилось еще несколько топовых ютубовских блогеров, на которых поступили похожие жалобы, – сразу же заявил Селезнев. – От «Лиги безопасного интернета» они все или нет, мы пока выясняем, но произошло это в довольно сжатые сроки.

На каких именно блогеров? Пока они не хотят себя раскрывать и делать информацию общедоступной. Жалобы поступили схожие по смыслу, связанные с публикацией запрещенной информации, которой может быть пропаганда наркотиков, пропаганда порнографии или пропаганда суицида.

Есть у эксперта и предположение, с чем может быть связана такая масштабная кампания.

– Мы предполагаем, что это напрямую связано с необходимостью подготовки общественной кампании в отношении самых крупных сервисов, которые, по мнению властей, не всегда идут на сотрудничество с ними, – считает адвокат.

– Может ли это быть похоже на наезд на Ютюб? Это похоже на его подготовку. С подобных инициатив, как от «Лиги безопасного интернета», начинались многие законы по цензуре в интернете. Так что я бы предположил, что эта история крайне серьезна.

Что же касается непосредственно Юрия Дудя, то юрист разъяснил, что ему может грозить.

– Если раньше, до февраля 2021 года, речь могла идти о штрафе до 5000 рублей с возможной конфискацией оборудования, то теперь все гораздо серьезнее – возможна даже уголовная ответственность с лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, – отметил Селезнев.