Издание VTimes закроется в День независимости России из-за статуса "иноагента"

Независимое издание VTimes, недавно объявленное Минюстом РФ «иностранным агентом», официально заявило о скором закрытии. Это символически произойдет 12 июня, в День независимости России.

Причиной прекращения работы созданного менее года назад медиа стал стигматизирующий статус «иностранного агента», который лишил издание рекламных контрактов и источников в органах власти, а также бизнесменов и экспертов, которые теперь опасаются говорить с журналистами. Пожертвований, которые присылали подписчики нового медиа не хватило, чтобы держать его на плаву. Как следует из заявления редакции, они изучили различные варианты дальнейшего существования СМИ, но они также предполагают возможность уголовного преследования сотрудников.

«Начиная в прошлом году VTimes, мы объявили, что создаем не инструмент пропаганды, а качественное и независимое медиа, площадку для свободного обмена конструктивными мнениями. Мы заявили, что хотим находить позитивные примеры и идеи для развития бизнеса и общества. Естественно, не закрывая глаза на существующие проблемы и не уходя от острых тем», — говорится в сообщении VTimes. Журналисты уверены, что поставленные перед собой цели они выполнить смогли, однако, как оказалось, государству вовсе не нужны «профессиональные и неподконтрольные медиа»:

«По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа».

Издание VTimes было основано командой журналистов газеты «Ведомости», которые ушли оттуда после продажи издания из-за решения собственникам назначить главным редактором Андрея Шмарова (он недавно покинул эту должность), журналисты настаивали, что этот человек не может руководить газетой: он к тому моменту уже не раз менял заголовки на противоположные и удалял критические колонки, а также открыто признавал, что не собирается изучать этический кодекс издания.

Это уже второе российское издание, которое объявило о своем закрытии. 31 мая об этом сообщил интернет-портал Newsru.com, который сослался на трудную финансовую ситуацию, спровоцированную политической повесткой.