Издание Newsru.com закрылось из-за политико-экономической ситуации

Российское интернет-издание Newsru.com объявило о своем закрытии спустя 21 год работы. Журналисты пишут, что в первую очередь это связано с финансовым положением, но оно во многом обусловлено именно политической составляющей, а также ужесточением законов в сфере свободы слова. В последние месяцы аудиторию издания составляли порядка 3 миллионов человек в месяц.

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года [после событий в Крыму, — прим. Sobesednik.ru] стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика, — объясняет редакция портала в своей прощальной колонке. —

Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».

Издание поясняет, что, учитывая ситуацию в правовом поле, создавать качественный журналистский контент портала затруднительно: всё чаще им приходилось об «уважаемых людях» и достоверных источниках данных, что они являются экстремистами или «иностранными агентами».

Напомним, что сейчас прокуратура пытается признать экстремистской организацию признанный Минюстом «иностранным агентом» Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Недавно распущенные Штабы Навального были внесены в список экстремистских организаций Росфинмониторинга. Независимое издание российских журналистов «Медуза» ещё недавно оказалось на грани закрытия из-за объявления его «иностранным агентом», также «иностранным агентом» было объявлено независимое деловое издание VTimes, созданное коллективом газеты «Ведомости». «Иностранными агентами» также было объявлены ряд правозащитников и правозащитных НКО.