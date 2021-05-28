"Википедия" не открывает офис в России из опасений стать "иностранным агентом"

Некоммерческая открытая интернет-энциклопедия «Википедия» боится выполнять требования нового законопроекта, который требует от порталов с посещаемостью более 500 тысяч россиян в день открывать российское представительство. Во время совещания с депутатом «Единой России» Александром Хинштейном, автором этой инициативы, об этом заявил глава партнёрства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

По словам г-на Козловского, опасения компании основано на возможности получить статус «иностранного агента». В ответ на это депутат Хинштейн напомнил, что для этого «Википедии» по закону нужно заниматься политической деятельностью: «То, что я сейчас с вами разговариваю, по вашему закону — политическая деятельность», — поспорил с ним Козловский (цитата по Euronews).

По новому законопроекту российские представительства будут вынуждены под угрозой блокировки или запрета рекламы открыть крупнейшие зарубежные интернет-гиганты вроде Facebook, Google, Twitter или Telegram. В последнем говорили, что инициатива равносильна требованию «требование предоставить заложников для дальнейшего шантажа».