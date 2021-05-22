Володин упрекнул соцсети, что они не комментируют законопроект единороссов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что зарубежным IT-компаниям нечего сказать о законе об их «приземление» в России, потому что это абсолютная норма законотворчества. Он добавляет, что в первую очередь предложение депутатов «Единой России» коснется следующих компаний: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks, но список может быть расширен.

Ранее депутат Александр Хинштейн и сенатор Алексей Пушков предложили обязать IT-компании, чьи сервисы собирают в РФ более 500 тысяч пользователей в сутки, создать в России юрлицо или офис, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и сделать форму для обратной связи с россиянами. В противном случае компаниям хотят запретить размещать рекламу, перевод средств на платформе, ограничить в поисковой выдаче (как это будет примяться к Google, не вполне ясно), запретить передачу персональных данных, а также традиционно замедлить и заблокировать. Теперь законопроект внесен в Госдуму.

«”Пришить” к этому политику не получается, нет оснований», — пишет Володин, добавляя, что «гиганты, которых он [закон] касается, отказываются комментировать эту инициативу», так как «сказать против нее нечего». Депутат уверен, что в этой инициативе не к чему «придраться».

«У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование», — говорит спикер, добавляя, что это соответствует международным нормам.