Деловое издание VTimes объявлено "иноагентом". Его открыл коллектив "Ведомостей"

Министерство юстиции внесло деловое издание VTimes в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента». Об этом говорится на сайте ведомства.

VTimes было создано меньше года назад (летом 2020 года) коллективом журналистов, покинувших газету «Ведомости» после её продажи и прихода на должность главного редактора на Андрея Шмарова, который начал менять заголовки на противоположные по значению, удалять не понравившиеся ему колонки экспертов и журналистов и ввел запрет на новости о «Левада-Центре» (объявлен российскими властями «иностранным агентом»).

Причина внесения издания в список «иноагентов» не уточняется, по закону Минюст не обазан делать это. Отмечается лишь, что издание зарегистрировано в Нидерландах.

VTimes сотрудничает с Finantional Times и является aссоциированным членом организации Европейской бизнес-прессы. На своем сайте они публикуют новостной контент, интервью и статьи о бизнесе и, в меньшей степени, о политике, а также колонки на различные, в том числе политические темы.

В настоящий момент сайт издания недоступен. Внесение в список «иноагентов» там пока не прокомментировали.

Напомним, что после внесение в этот реестр «Медузы» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), изданию пришлось сокращать штат, зарплаты журналистов и объявлять краудфандинг, так как оно потеряло почти всех рекламодателей, не желающих ассоциировать свои материалы с клеймом «иностранный агент».