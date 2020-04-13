Новый главред "Ведомостей" дважды удалил колонку про Сечина, назвав её лживой

И. о. главного редактора газеты «Ведомости» Андрей Шмаров удалил критическую колонку экономиста Константина Сонина «Тяжёлое время ответственности: чем может запомниться эпоха Игоря Сечина в "Роснефти"», которая была опубликована накануне.

Это The Bell сообщил шеф-редактор «Ведомостей» Максим Товкайло: «Я считаю это решение ошибочным, пытался отговорить Шмарова, но он сказал, что это его решение как главного редактора. Думаю, это решение приведёт к массовому оттоку подписчиков, что скажется на финансовых показателях газеты», — предостерегал Товкайло Шмарова перед удалением текста.

Однако после этого колонка снова появилась на сайте издания. Заместитель главного редактора газеты Андрей Губский пояснил на своей странице в Facebook, что абсолютно не понимает, «что происходит в "Ведомостях"»: «Утром просыпаюсь – нет статьи на сайте. Куда делась, кто снял – не понимаю. Возвращаю публикацию, читайте на здоровье!», — написал он, подчеркнув, что она также попала в почтовую рассылку.

Тем не менее вскоре Шмаров снова удалил её. По данным «Открытых медиа», он объяснил такое свое решение тем, что колонка «лживая» и из-за неё издание могут засудить. При этом источник в газете уверен, что настоящей причиной стала просьба пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева. Сам Леонтьев заявил, что считает «нелепостью» давать комментарии на эту тему.

Сейчас на сайте издания эта колонка Сонина отсутствует, однако она сохранилась в Сети, а также на странице Константина Сонина в Facebook.