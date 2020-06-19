"Просто фиксирую конец прежних "Ведомостей": Шмаров не пропустил очередную колонку

Газета «Ведомости» не опубликовала редакционную колонку свое журналиста Владимира Рувинского без объяснения причин. Её не пропустил новый главный редактор издания Андрей Шмаров.

«Это первый такой случай за три года моей работы в "Ведомостях". Каких-либо объяснений от Шмарова его действий я не получал. Что ж, это должно было произойти, я просто фиксирую конец прежних "Ведомостей"», — пишет Рувинский в своем Facebook, отмечая, что, «очевидно, дело не в тексте, а в теме». Она заключалась в «нарушениях в кампании по изменению Конституции», причем свое мнение об этом процессе журналист основывает на докладе движения «Голос».

Напомним, что ранее новый собственник газеты Иван Еремин назначил главным редактором Андрея Шмарова, у которого прежде возник серьезный конфликт с редакцией «Ведомостей». После этого издание покинули все заместители главреда и некоторые журналисты. Конфликт возник из-за того, что Шмаров не стал читать «Догму» (основной свод правил газеты), а затем изменил заголовок заметки про «Роснефть» на противоположный по смыслу и дважды удалил колонку экономиста Константина Сонина про Игоря Сечина.

Рувинский опубликовал и саму колонку под названием «Нерегулируемая агитация». В ней колумнист заключает, что плебисцит по поправкам в Конституцию представляет собой чрезмерно «навязчивую» кампанию, которая несравнима с другими выборами, а с её итогами россияне, по его мнению, «могут и не смириться».

«Заявленное властями информирование о голосовании по Конституции действительно массово по всей стране проходит в форме агитации за участие в нем и административной мобилизации граждан», — пишет Рувинский со ссылкой на экспертов «Голоса». Он упоминает различные нарушения законодательных норм в сфере выборов, включая публичную агитацию «за» принятие реформы со стороны официальных лиц (мэры, губернаторы и др.)

«Доклад "Голоса" важен тем, что доказательно фиксирует страновой размах возможных нарушений», — считает журналист. Он уверен, что, несмотря на «сомнительность» новой процедуры, власти не соблюдают даже её: «Например, он [новый закон] запрещает агитацию чиновников и госслужащих».

«Административная мобилизация, прессинг и фальсификации на выборах в России в целом нередки. Особый закон должен был дополнительно гарантировать результат. Но бесконечная агитация и спешка свидетельствуют, что Кремль не уверен в будущем, а возможно, видит и снижение лояльности», — говорится в тексте.