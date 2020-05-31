Агентство купившего "Ведомости" Еремина за 17 млн занималось рекламой "Роснефти"

Информационное агентство «ФедералПресс» заключило три рекламных контракта с нефтегазовой компанией «Роснефть» общей суммой в 17 миллионов рублей. Последний из них действовал до 31 января 2020 года. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на Telegram-канал «Чудеса OSINT» и портал госзакупок.

Ранее стало известно, что владелец «ФедералПресс» Иван Еремин стал единоличным владельцем газеты «Ведомости», так как издатель газеты «Версия» Константин Зятьков неожиданно вышел из сделки в последний момент, а управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович сделал это ранее после скандала в редакции.

Из официальных документов следует, что первый контракт по информационно-рекламному сопровождению «Роснефти» на шесть миллионов рублей агентство получило в 2016 году. Туда входило размещение заказных материалов в разделах «Экономика и бизнес» и «Социальная политика» и «Политика и власть», экспертных материалов, комментариев, рекламных баннеров и прочее.

После этого услугами издания также воспользовалась «дочка» корпорации «РН-Юганскнефтегаз» (2,4 миллиона рублей), а затем до 31 января 2020 года был заключен контракт на 8,4 миллиона рублей. Кроме рекламных материалов туда вошло предоставление PR-услуг «направленных на формирование и поддержку позитивного имиджа заказчика в СМИ УрФО и ХМАО-Югре».

Кроме того, The Bell обращает внимание, что в 2019 году «РН-Юганскнефтегаз» заключил новый контракт на такую же сумму и с таким же наименованием, однако заказчик там не указан.

Издание также отмечает, что «ФедералПресс» Еремина в своих материалах никогда не критикует «Роснефть», однако делает это в отношении её конкурентов, в частности, компании «Транснефть».