Демьян Кудрявцев ответил на публикации о продаже "Ведомостей" и кредите "Роснефти"

Неформальный владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев ответил на ряд утверждений из совместного расследования The Bell, «Ведомостей», «Медузы» и Forbes.

Откуда взялась разница в цене

По его словам, разница в цене от перепродажи газеты, которую ранее выявили журналисты, составила не 14 миллионов евро, как говорилось в расследовании, а всего семь: «Откуда она [разница в цене] взялась: компания объективно стала дороже и мы хотели это зафиксировать для привлечения инвесторов внутрь "Ведомостей" или для дальнейшей продажи», — пояснил он в интервью телеканалу «Дождь». Причиной подорожания он назвал прекращение лицензионных платежей иностранным акционерам, которые ранее владели газетой. Медиаменеджер настаивает, что переоценку проводила независимая компания.

На что были потрачены эти деньги

При этом Кудрявцев утверждает, что во время приобретения «Ведомостей» в 2016 году новые владельцы «не положили разницу в стоимости себе в карман»: «Мы заплатили деньги Delovoi Standard, при ликвидации западная компания выдала эти деньги нам [как акционерам], а мы эти деньги в качестве взноса в имущество вернули в "Аркан инвестмент"», — рассказал он.

Как долг газеты перешел «Роснефти»

Кудрявцев также пояснил, что задолженности «Ведомостей» перед Газпромбанком была реструктурирована недавно погибшим бизнесменом Дмитрием Босовым.

«Один банк принадлежит "Газпрому", другой банк принадлежит "Роснефти". Я вообще не обращал на это внимания. С моей точки зрения, в этом не было никакой разницы», — заявил он, подчеркнув, что это решение не было связано с политикой, а цена нового кредита была низкой.

Он также опроверг, что кредит был взят изначально для покупки газеты. Он якобы был для «покупки или создания чего-либо, что сделало бы "Ведомости" платформой — либо рекламной, либо финансовой, либо сервисной».

Что произошло с долгом

Медиаменеджер заверил, что с их стороны кредит был выплачен (компании «Константа»), просто это не успели отразить в отчетности, которую исследовали журналисты. При этом он отметил, что если он не был погашен перед банком ВБРР (принадлежит «Роснефти»), это уже не зависит от владельцев газеты: «Если Босов не урегулировал отношения "Константы" с ВБРР — это другой вопрос, мне не известный».

Участие Дмитрия Босова в продаже

Кудрявцев заявил, что после проблем в редакции, связанных с продажей газеты Алексею Голубовичу и Константину Зятькову, он предложил выкупить её Дмитрию Босову: «Может, ты вмешаешься, ты же видишь, какой ужас происходит», — вспоминает он в интервью. Однако тот, по словам медиаменеджера, выдвинул требование принять «редакционные ограничения», связанные с критикой власти, «потому что он патриотичный бизнесмен и не готов страдать», но шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков на них не согласился и Босов не стал настаивать, заявив: «Продавай кому хочешь».

Комментарии расследователей

«Медуза», совместно с Forbes и The Bell, в свою очередь, прокомментировали ответ Демьяна Кудрявцева.

С чем они согласны:

Переоценка «Ведомостей» во время перепродажи действительно является «логичным объяснением с точки зрения бизнеса».

Гендиректор «Аркан инвестмент» Александр Карпов также подтвердил журналистам, что кредит был возвращен компании «Константа». «Информация, которую сообщил Демьян, соответствует [действительности]», — передает его слова «Медуза».

Шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков ответил: редакторы издания не вели переговоров с Босовым. Однако он тем не менее уточняет, что условия бизнесмена заключались в отсутствии критики Владимира Путина. А после отказа он был «благодарен Босову за то, что он это понял и не стал настаивать на своем». Таким образом диалог о возможном приобретении предпринимателем газеты все же был.

С чем они не согласны: