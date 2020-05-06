52-летний долларовый миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на два источника. Ему было 52 года.

Смерть предпринимателя, по данным Telegram-канала издания «360tv.ru» подтвердили в Следственном комитете. Кроме того, источник РБК в силовых структурах сообщил, что полиция в ночь на 6 марта действительно совершала выезд по сообщению о суициде в подмосковный поселок Усово. В этом поселке находился дом Босова.

Босов занимал 86 позицию в списке самых богатых россиян по версии Forbes, его состояние оценивалось изданием в 1,1 миллиард долларов.

Ему принадлежала компания «Сибантрацит» — крупнейший производитель металлургических углей на территории РФ и главный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Также он косвенно владел центром архитектуры и дизайна Artplay в Москве.

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