Стали известны новые покупатели "Ведомостей". Сделку закроют в ближайшие дни

Новыми покупателями «Ведомостей» станут медиаменеджер, основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков, пишет сама газета со ссылкой на источники. Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович окончательно вышел из сделки.

Как отмечается, соглашение должно быть заключено в «ближайшие дни». Планируют ли новые собственники оставить главредом Андрея Шмарова, с которым у редакции неоднократно возникали публичные конфликты, не уточняется.

Газета пишет, что 100% компании АО «Бизнес ньюс медиа» (ей принадлежат «Ведомости») перейдет к АО «Саппорт». Её владельцем, по данным «Картотеки», является Софья Полунина, однако собеседники «Ведомостей» пояснили, что компания находится под контролем Зятькова и Еремина. При этом гендиректор «Саппорт» Михаил Нелюбин подвердил факт покупки издания, однако по другим вопросам комментарии давать отказался.

Еремин, по данным журналистов, является одним из создателей новостного сайта УралПолит.ру и членом ОНФ. Он также много раз высказывался об интересах региональной прессы, которыми, по его мнению, пренебрегает государство, а его бывшая супруга Аксана Панова является основателем Ura.ru и Znak.com. Сейчас Еремин руководит информационным агентством «ФедералПресс».

Зятьков является гендиром холдинга «Версия» и главредом еженедельной газеты «Наша версия» и её сайта.

Напомним, что ранее Sobesednik.ru подробно писал о ходе сделки. Представитель нынешних владельцев Демьян Кудрявцев при этом подчеркивал, что все долги банку, принадлежащему «Роснефти», на тот момент уже были выплачены: