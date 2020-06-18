"Голос": Депутатов обязали привести по 20 избирателей на голосование по поправкам

Движение в защиту прав избирателей «Голос» выпустило новый доклад о ситуации с подготовкой к голосованию по Конституции – «Агитация и административная мобилизация граждан на общероссийском голосовании».

Если описывать ситуацию коротко, то все плохо. ЦИК, по мнению «Голоса», ведет активную агитацию за поправки под видом «информирования граждан» (это происходит впервые в истории российских выборов), бюджетников массово принуждают записываться на электронное или досрочное голосование. На «Карту нарушений» «Голоса» поступило уже более сотни сообщений о подобных фактах.

«Избиратели рассказывают о давлении в 25 регионах, но почти половина сообщений приходит из Москвы, – говорится в документе. – Это объясняется тем, что москвичей заставляют регистрироваться на сайте Mos.ru для участия в дистанционном электронном голосовании. В регионах, где нет электронного голосования, людей заставляют голосовать досрочно или открепиться от своих избирательных участков и голосовать на ближайших к производству УИКах, чтобы было проще проконтролировать их явку. С принуждением столкнулись даже депутаты Азовской городской Думы, которые получили от своего спикера поручение сформировать список из не менее 20 избирателей каждый (с контактными телефонами), которых они приведут на участок для голосования».

Правозащитники приходят к выводу, что голосование проходит в ситуации «ограничения базовых гражданских свобод, дефицита гарантий защиты прав участников голосования, отсутствия достаточного регулирования агитации и демонстративном игнорировании принципов политической нейтральности и беспристрастности не только со стороны органов власти, но даже системы избирательных комиссий». Все это усугубляется эпидемиологической обстановкой с запретом на проведение массовых мероприятий.

– Сейчас только обычные граждане могут что-то изменить, – говорит сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. – Если вас принуждают к голосованию – не молчите. И максимально сообщайте о подобных фактах. Желательно – не анонимно. Сообщайте в полицию, в прокуратуру, в трудовую инспекцию, нам на «Карту нарушений». Чем больше вы об этом рассказываете, тем больше будет шансов, что давление прекратится. Возможно, не только на вас. И это будет не только ваша правозащита, но и правозащита для других людей.

Станислав Андрейчук

Если вы не боитесь за свое здоровье, важно прийти на участок и постараться понаблюдать там. И информировать общественность о происходящем. Наблюдайте!

Также нужно максимально распространять информацию о поправках – независимо от того, за вы или против. В нынешней ситуации, когда невозможно вести агитацию, важно, чтобы была общественная дискуссия. Граждане должны сами вести агитацию, независимо от их взглядов. И обращаться к членам комиссий с призывами вести правильный подсчет. Да, за неправильный есть ответственность, и серьезная, но, как показывает наша аналитика, максимум, чем обычно отделываются фальсификаторы – небольшой штраф. Тем не менее, нужно напоминать о гражданской ответственности.

кстати

Накануне нижегородское отделение «Голоса» заявило об отказе участвовать в наблюдении за ходом голосования 1 июля, аргументировав тем, что происходящее «не имеет никакого отношения к волеизъявлению граждан». По словам Станислава Андрейчука, «Голос» – организация волонтерская, и это их право.

– Они по крайней мере поступили очень честно, – сказал нам Станислав, добавив, что это единственное отделение из более чем 40, которое отказалось работать на плебисците.

Избирателям из Нижегородской области наш собеседник порекомендовал обращаться за консультациями напрямую в Москву, а сообщения о нарушениях оставлять на сервисе «Карта нарушений».

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