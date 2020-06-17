Общественная палата Москвы: Не выявлено ни одного принуждения к онлайн-голосованию

Глава штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух заявил, что в ходе проверки данных о принуждении к голосованию по принятию поправок в Конституцию в дистанционном формате Общественная палата не подтвердила ни одного подобного случая.

«Фактического подтверждения этим случаям нет, но проведена дополнительная беседа о недопустимости назойливого информирования о голосовании», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, проверки были проведены лишь в четырех местах: в одной из библиотек, двух школах и подразделении МЧС.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по данным РБК, массовое принуждение к онлайн-голосованию проходит в ряде департаментов столичной мэрии и во многих организациях, сотрудничающих с руководством города.