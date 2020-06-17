В Питере депутаты требуют от Беглова остановить принуждение бюджетников к плебисциту

Пять депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга подписали коллективное письмо к губернатору Александру Беглову. Они выступили против принуждения к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Мы требуем немедленно прекратить незаконное принуждение "бюджетников" к голосованию... и привлечь к ответственности должностных лиц, отдающих соответствующие указания», — приводит текст документа «Фонтанка».

Народные избранники считают, что в ряде бюджетных учреждений работников заставляют голосовать не на своих участках, что, по их мнению, нарушает 141-ую статью Уголовного кодекса.

Среди подписантов указаны Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Ранее «Новая газета» и Znak.com сообщали, что «бюджетников» в Северной столице массово принуждают «прикрепляться» на участки по месту работы и голосовать досрочно.