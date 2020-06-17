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В Питере депутаты требуют от Беглова остановить принуждение бюджетников к плебисциту

Общество
19:39, 17 июня 2020

В Питере депутаты требуют от Беглова остановить принуждение бюджетников к плебисциту
Борис Вешневский // Фото: Global Look Press
Борис Вешневский // Фото: Global Look Press

Пять депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга подписали коллективное письмо к губернатору Александру Беглову. Они выступили против принуждения к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Мы требуем немедленно прекратить незаконное принуждение "бюджетников" к голосованию... и привлечь к ответственности должностных лиц, отдающих соответствующие указания», — приводит текст документа «Фонтанка».

Народные избранники считают, что в ряде бюджетных учреждений работников заставляют голосовать не на своих участках, что, по их мнению, нарушает 141-ую статью Уголовного кодекса. 

Среди подписантов указаны Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Ранее «Новая газета» и Znak.com сообщали, что «бюджетников» в Северной столице массово принуждают «прикрепляться» на участки по месту работы и голосовать досрочно.

Теги: #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Общество

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Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. Именно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Как известно, 20 лет назад первым в борьбе скреп со свободой пал канал НТВ, а конкретно – программа «Куклы». То, что в «Куклах» было на виду, в «Чуме» спрятано между строк. При этом создатели смеются и над собственной же «игрой в прятки»

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