РБК: Столичных чиновников и подрядчиков мэрии принуждают к онлайн-голосованию

О настоятельных рекомендациях зарегистрироваться для голосования через интернет в Москве сообщили источники РБК из департаментов образования и науки, здравоохранения и ЖКХ. Также подобное подтвердили в ряде организаций, взаимодействующих со столичной мэрией в рамках господрядов.

«Еще до карантина попросили зарегистрироваться на mos.ru и передать начальству списки с указанием имен, мобильными телефонами и электронной почтой. В зависимости от размеров компании требовалось определенное количество людей в списках. Компаниям покрупнее поручили предоставить списки из 50 человек, поменьше — 25», — поясняет сотрудник одного из подрядчиков мэрии. Его слова также подтвердил его коллега.

Чиновники различных московских ведомств тоже рассказали журналистам, что руководство требует от них проголосовать именно по Сети. «Голосовать разрешили как угодно», — уточняет один из них. Другой отмечает, что это нормально, так как сотрудники госаппарата должны участвовать в выборах как граждане страны, а какой именно делать выбор им не говорят. Собеседник в мэрии города также обращает внимание на то, что это делается в интересах работников, которые могут заразиться на участках.

По мнению электорального эксперта Андрея Бузина, высокая доля проголосовавших дистанционно порождает риски, так как общественного контроля за этой процедурой нет. Кроме того, он отмечает, что главной задачей столичной мэрии, как и всех органов власти, является сейчас наращивание явки, так как этому противоречат эпидемия и низкий интерес к теме у граждан.