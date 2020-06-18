Депутат сообщил об отчетности по голосованию работников питерского метро

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин опубликовал приказ и.о. главы метрополитена Санкт-Петербурга Евгения Козина, в котором он требует от подчиненных сдавать отчеты о том, на каких участках и в какой форме проголосовали сотрудники.

«Это преступление — ст. 141 УК РФ. Напишу в Следственный комитет! Друзья, высылайте такие документы мне, если Вас принуждают голосовать», — пишет Ступин в своем Twitter.

Документ адресован руководителям подразделений питерского метрополитена, а также начальникам всех структур Управления метрополитена. От них требуют предоставить в Службу управления персоналом данные по всем сотрудникам о том, на каком участке те будут голосовать, а также в ежедневном порядке отчитываться о досрочно проголосовавших на плебисците о поправках в Конституцию.

Отдельно отмечается, что в этих целях «НЕ ДОПУСКАЕТСЯ» (орфография и пунктуация сохранены) использование системы электронного документооборота Docs Vision.

Напомним, что накануне пять депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга направили коллективное письмо губернатору Александру Беглову, в котором потребовали от него прекратить принуждение сотрудников бюджетных учреждений к голосованию по поправкам.