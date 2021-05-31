В 2021 году смертность от ковида в мире уже превзошла показатель за весь 2020 год

Несмотря на успехи в вакцинации в развитых странах смертность от коронавируса в мире продолжает расти, причем в 2021 году это происходит по большей мере за счет бедных стран, куда вирус пришел позже, но которые не имели доступа к необходимому количеству вакцины.

Как результат смертность за неполные первые шесть месяцев 2021 года уже превзошел по числу смертей от болезни весь 2020 год. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на открытые данные по миру.

Хуже всего на этом фоне сейчас выглядят страны Азии и Латинской Америки, пишет издание. В этих регионах государства часто не могли позволить себе покапать достаточное количество препаратов. При этом активнее всего по миру прививались жители Европы и США, где доли вакцинированных уже достигают 50% населения.

Если к началу 2021 года на европейский полуостров и Северную Америку приходилось порядка 73% всех случаев заражения в мире и 72% от всей мировой смертности, то сейчас 80% заболеваемости в сутки уже приходятся на Южную Америку, Азию и Африку, а смертность в них достигает 75% от общемировой.

Рост заболеваемости наблюдается и в России, где, несмотря на ранний запуск массовой вакцинации до сих пор вакцинировать властям удалось немногим больше 10% населения.

Помощью в борьбе с ковидом в бедных странах уже озаботились страны «Большой семерки», которые накануне договорились выделить 1 миллиард доз вакцин для помощи им. Только США обещали предоставить 500 миллионов доз препарата от Pfizer, который будет распространяться COVAX при участии ВОЗ.