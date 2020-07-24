В России выявили более 12 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 12 505 заразившихся коронавирусом, это максимальное количество с 22 февраля этого года – тогда число зафиксированных случаев составило 12 604. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки показатель увеличился почти на тысячу. Еще вчера оперштаб сообщал о 11 699 зараженных.

Больше всего новых случаев зафиксировано в столице (5853), Петербурге (863) и Московской области (837).

Общее число заболевших в России достигло 5 180 454.

За минувшие сутки выздоровели 10 188 человек, умерли от болезни 396 пациентов.

Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Москве (60), Санкт-Петербурге (45) и Нижегородской области (18).

За весь период пандемии в России скончались 125 674 инфицированных. Под медицинским наблюдением остаются 540 697 человек.