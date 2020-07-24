Каверин Дмитрий
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В России выявили более 12 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

За 24 часа в России зарегистрировано 12 505 заразившихся коронавирусом, 5853 из них – в Москве

Фото: Дмитрий Мальтера

В России за сутки выявили 12 505 заразившихся коронавирусом, это максимальное количество с 22 февраля этого года – тогда число зафиксированных случаев составило 12 604. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. 

За сутки показатель увеличился почти на тысячу. Еще вчера оперштаб сообщал о 11 699 зараженных. 

Больше всего новых случаев зафиксировано в столице (5853), Петербурге (863) и Московской области (837). 

Общее число заболевших в России достигло 5 180 454.

За минувшие сутки выздоровели 10 188 человек, умерли от болезни 396 пациентов. 

Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Москве (60), Санкт-Петербурге (45) и Нижегородской области (18). 

За весь период пандемии в России скончались 125 674 инфицированных. Под медицинским наблюдением остаются 540 697 человек.

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