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Лишь половина россиян рады быть гражданами РФ. Каждый пятый обижен на страну

48% россиян негативно относятся к гражданству РФ. 30% горды за страну, а 20% обижены на неё. Молодежь чаще индифферентна

Фото: Global Look Press

Для 48% россиян факт того, что они являются гражданами РФ сопряжен с негативными эмоциями. Это следует из результатов исследования Высшей школы экономики, которые приводит РБК. Рады этому лишь 49% опрошенных, причем среди тех, кто гордится страной намного больше счастливых людей, что, впрочем, можно прочитать и наоборот, отмечают эксперты: оптимисты более склонны находить позитив в стране.

Для 24% респондентов гражданство вообще не вызывает никаких эмоций, прием среди молодых людей (18-34 года) таких больше всего — 33%. Гордость за страну испытывают 29% россиян, а ещё в 20% гражданство РФ вселяет спокойную уверенность. Больше всего доле гордящихся российским гражданством среди пожилых (60+): среди неработающих пенсионеров гордятся 40%, а среди работающих пенсионеров уже лишь 31%. Обижены на страну также чаще работающие пенсионеры (30%), чем неработающие (24%).

4% россиян чувствуют себя ущемленными и неполноценными из-за гражданства России. Причем значительно выше этот показатель среди самой обеспеченной группы россиян, которые могут позволить себе даже купить квартиру, — они говорят об ущемленности в 11% случаев и реже других испытывают гордость за страну — в 22% случаев. 

Среди самых бедных россиян гордость испытывают 29%, как и в среднем по стране, а обиду на страну — 30%. 

Те, кто позитивно смотрит на свое гражданство, в 88-89% случаев счастливы и в целом, а вот среди обиженных на страну счастливыми себя ощущают лишь 65%. «Ущемленные» граждане счастливы в 53% случаев. Один из авторов исследования Ирина Мерсиянова поясняет, что тут есть две возможные коннотации: можно считать, что гордые за страну россияне более счастливы, а можно наоборот предположить, что люди, склонные к позитивному взгляду на мир, видят больше плюсов и в гражданстве.


Рубрика: Общество

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