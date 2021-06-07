Уехал, но обещал вернуться. Дмитрий Гудков заверил, что не эмигрировал из России

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков дал первое интервью после объявления о своем отъезде из России, пояснив, что это вовсе не «эмиграция», а «временный отъезд»: его заключение под стражу никак не приблизит изменение политического режима в РФ, но может снять риски уголовного преследования с его родных. Кроме того, политик задался амбициозной целью формирования сплоченной оппозиции среди российских граждан за рубежом, которые на настоящий момент разобщены и не представляют единой политической силы.

Гудков рассказал «Дождю», что уехал в Киев на машине, какое-то время пробудет на Украине (ехать через Беларусь он по понятным причинам не стал), а затем, как уже отмечалось ранее, поедет в Болгарию, где живут его родители. Как долго будет продолжаться его прибывание вне России, политик пока не знает.

Решение об отъезде Дмитрий Гудков принял, в первую очередь, из-за угроз в адрес его семьи. Собеседники его и его отца, заверил политик, намекали на то, что кроме него самого и его тети к делу могут привлечь и его брата, уехавшего из страны вместе с ним. Также Гудков сказал, что постоянные обыски будут сильным стрессом для его жены и детей. К примеру, его собака Эльман уже перенервничала во время вторжения группы автоматчиков и сейчас ведет себя очень необычно: скулит, грызет деревянные конструкции и выражает общую озабоченность. Жена политика Валерия Гудкова и его дети пока остаются в России.

Оставаться в России из принципа, несмотря на возможные последствия, он не стал, пояснив, что не видит никакого смысла в этом «мученичестве».

«Ради власти я не готов пожертвовать жизнью и здоровьем своих близких»,

— сказал он, добавив, что заниматься политикой с помощью интернета он может и из-за рубежа, а какие-то маассовые встречи оппозиции внутри России все равно сейчас невозможны (в качестве примера он приводит разогнанный «Земский съезд» муниципальных депутатов в Великом Новгороде).

Находясь за границей, политик, впрочем, также планирует создать структуру оппозиции среди «русских профессионалов» за рубежом (он оговаривается, что речь идет не о национальности, а о выходцах из России). Он пояснил, что сейчас россияне вне РФ разобщены и не выступают как политическая сила, и это он намерен попытаться исправить.