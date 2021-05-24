"Уезжайте. Двери закрываются": Ройзман дополнил свою речь перед выпускниками школ

За последние пять лет ситуация в России так изменилась, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман решил сделать небольшую ремарку к своему старому выступлению перед выпускниками школы на последнем звонке: при возможности лучше уезжать из России.

Раньше политик, ещё будучи главой города (позже он откажется от этой должности, когда в городе отменят прямые выборы мэра, — Sobesednik.ru), произнося речь в одной из школ Екатеринбурга, дал молодым людям наставление. «Запомните: страна такая, сам не сделаешь — никто не сделает. И еще: в наших проблемах, хоть на личном уровне, хоть на уровне страны, не виноват никто, кроме нас самих. И, наконец, запомните: вам никто в этой жизни ничего не должен. И чем раньше вы это поймете, тем больше у вас в жизни шансов на успех», — напомил он в своем Facebook.

Ройзман готов повторить эту речь перед выпускниками школ и сейчас, но с одним существенным дополнением:

«Уезжайте. Если есть возможность — уезжайте. Двери закрываются».

При этом он отмечает, что ему было бы больно говорить эти слова, но в любом случае он вынужден бы был их произнести.